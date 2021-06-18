Смотри матч сборной на экранах ТРЦ Gulliver

Праздник футбола начинается в 17.00 на Спортивной площади

  • 18.06.2021 14:40
  • 131 просмотр
  • 0 комментариев
Смотри матч сборной на экранах ТРЦ Gulliver

Сборная Украины в шаге от плей-офф чемпионата Европы. Все решится в матче против Австрии - без преувеличения игре года для нашей команды.

У тебя есть шанс поддержать команду вместе со всей страной - Parimatch приглашает на бесплатный просмотр матча Украина - Австрия на огромном экране в центре столицы. Приходи 21 июня на Спортивную площадь и наслаждайся футболом на крупнейших экранах Европы ТРЦ Gulliver. Праздник футбола начинается в 17.00 на Спортивной площади, начало трансляции в 19:00.

Тебя ждут фудкорт с едой и напитками, игровые зоны и подарки от официального партнера национальной сборной Украины по футболу Parimatch.

Заряды сборную на победу в решающем матче!

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности