Схема рухнула? Карпаты Галич покинут 12 игроков

После того, как второлиговые «Карпаты» из Галича не справились с поставленной клубным руководством задачей – повыситься в классе, им не избежать серьезных кадровых пертурбаций.
С 12 футболистами (большинство – игроки основного состава), у которых 30 июня заканчиваются контракты, они пролонгированы не будут.
По имеющейся информации, в новом сезоне ставка будет сделана на молодежь, преимущественно, воспитанников местного футбола.
Изменения коснутся также тренерского штаба и медперсонала. О задачах на сезон «Карпат» из Галича станет известно в конце июля.
Напомним, что в минувшем чемпионате Украины во Второй лиге, футболисты «Карпат» из Галича финишировали пятыми в группе «А», набрав 46 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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