Схема рухнула? Карпаты Галич покинут 12 игроков

24 июня прикарпатцы начнут подготовку к новому сезону

  • 18.06.2021 13:50
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Схема рухнула? Карпаты Галич покинут 12 игроков
© ФК Карпаты Галич

После того, как второлиговые «Карпаты» из Галича не справились с поставленной клубным руководством задачей – повыситься в классе, им не избежать серьезных кадровых пертурбаций.

С 12 футболистами (большинство – игроки основного состава), у которых 30 июня заканчиваются контракты, они пролонгированы не будут.

По имеющейся информации, в новом сезоне ставка будет сделана на молодежь, преимущественно, воспитанников местного футбола.

Изменения коснутся также тренерского штаба и медперсонала. О задачах на сезон «Карпат» из Галича станет известно в  конце июля.

Напомним, что в минувшем чемпионате Украины во Второй лиге, футболисты «Карпат» из Галича финишировали пятыми в группе «А», набрав 46 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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