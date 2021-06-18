Схема рухнула? Карпаты Галич покинут 12 игроков

После того, как второлиговые «Карпаты» из Галича не справились с поставленной клубным руководством задачей – повыситься в классе, им не избежать серьезных кадровых пертурбаций.

С 12 футболистами (большинство – игроки основного состава), у которых 30 июня заканчиваются контракты, они пролонгированы не будут.

По имеющейся информации, в новом сезоне ставка будет сделана на молодежь, преимущественно, воспитанников местного футбола.

Изменения коснутся также тренерского штаба и медперсонала. О задачах на сезон «Карпат» из Галича станет известно в конце июля.

Напомним, что в минувшем чемпионате Украины во Второй лиге, футболисты «Карпат» из Галича финишировали пятыми в группе «А», набрав 46 очков.