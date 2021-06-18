АХМЕДЗАДЕ: «Тренер Азербайджана сказал, что будет следить за мной дальше»

20-летний форвард «Миная» – о дебюте на национальном уровне

  • 18.06.2021 12:01
  • 482 просмотра
  • 1 комментарий
АХМЕДЗАДЕ: «Тренер Азербайджана сказал, что будет следить за мной дальше»
© ФК Минай. Рустам Ахмедзаде

8 июня футболисты «Mиная» начали подготовку к новому сезону. Нападающий закарпатцев Рустам Ахмедзаде рассказал, какие надежды он связывает с новым сезоном.

«Прежде всего, меня очень порадовала новость, что Василий Кобин после непродолжительного перерыва снова возглавил команду. Это круто, ведь это именно он приглашал меня в «Mинай».

Конечно, с нетерпением жду нового чемпионата, правда, пока еще точно неизвестно, в какой лиге будет выступать «Минай». Впрочем, для меня главное быть на виду, радовать результативностью.

Тем более, что после июньских спаррингов с белорусами и молдаванами, в которых я дебютировал за сборную Азербайджана, наш главный тренер Джанни Де Бьязи прощаясь сказал, что будет внимательно следить за моими выступлениями на клубном уровне. Я очень доволен, что играю за сборную Азербайджана. Действовал на позиции центрального нападающего. К сожалению, не забил, но надеюсь, что в сентябрьских отборочных матчах чемпионата мира удастся исправить прицел».

Добавим, что дебют 20-летнего нападающего в составе сборной Азербайджана состоялся 3 июня в матче против команды Беларуси. Футболист вышел на замену на 68-й минуте.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 18.06.2021 12:58
    0
    З тим шлаком, що був в Минаї, Кобін ще доволі пристойні результати видавав...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 18.06.2021 12:58
    0
    З тим шлаком, що був в Минаї, Кобін ще доволі пристойні результати видавав...
    Ссылка
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