Ярослав ШИЛГАВЫ: «Модрич — один из лучших футболистов в мире»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от поединка с национальной командой Хорватии в рамках группового этапа Евро-2020.
«Лука Модрич — исключительный футболист. Один из лучших в мире, на мой вкус. Ему достаточно совсем ограниченного пространства, чтобы создать хороший момент. Надо внимательно приглядывать за ним, плотно его опекать.
Не скрою, что мы действительно обсуждаем возможные изменения в стартовом составе. Но первыми об этом узнают сами футболисты. Что касается настроений в команде, то могу заверить вас, что мы не витаем в облаках. Понимаем, что нас ждет очень сложный соперник», — отметил Шилгавы.
Поединок Евро-2020 Хорватия — Чехия состоится в пятницу, 18 июня, в 19:00.
Источник — УЕФА
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