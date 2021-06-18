Ярослав ШИЛГАВЫ: «Модрич — один из лучших футболистов в мире»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от поединка с национальной командой Хорватии в рамках группового этапа Евро-2020.

«Лука Модрич — исключительный футболист. Один из лучших в мире, на мой вкус. Ему достаточно совсем ограниченного пространства, чтобы создать хороший момент. Надо внимательно приглядывать за ним, плотно его опекать.

Не скрою, что мы действительно обсуждаем возможные изменения в стартовом составе. Но первыми об этом узнают сами футболисты. Что касается настроений в команде, то могу заверить вас, что мы не витаем в облаках. Понимаем, что нас ждет очень сложный соперник», — отметил Шилгавы.

Поединок Евро-2020 Хорватия — Чехия состоится в пятницу, 18 июня, в 19:00.