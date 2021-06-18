Деян ЛОВРЕН: «Нужно играть так, как мы играли на ЧМ-2018 в России»

31-летний защитник сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от поединка группового этапа Евро-2020 против национальной команды Чехии.

«На этой неделе мы действительно прибавляем на тренировках. Вне всяких сомнений, в следующем матче наступят перемены. Надо играть с большим акцентом на атаку. Уверен, завтра сборная Хорватии предстанет куда более сильной.

Надо играть так же, как мы делали это на чемпионате мира в России. Один за всех и все за одного. Надо отмотать время и стать прежними. Надо все хорошенько обсудить в своем кругу. Нам нужен маленький толчок, чтобы все пошло-поехало. Я верю в нашу команду», — считает Ловрен.

Поединок Евро-2020 Хорватия — Чехия состоится в пятницу, 18 июня, в 19:00.