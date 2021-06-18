ФОТО. Шахтер представил свой новый тренерский штаб

К старту сезона-2021/22 «Шахтер» готовит итальянский тренерский штаб во главе с Роберто Де Дзерби.

Роберто Де Дзерби (главный тренер)

Родился 6 июня 1979 года в Брешии (Италия).

Начинал игровую карьеру в молодежной команде «Милана». Выступал за «Монцу» (1998), «Падову» (1998–2000), «Авеллино» (2000–2001; 2008–2009), «Лекко» (2001–2002), «Фоджу» (2002–2004), «Ареццо» (2004–2005), «Катанию» (2005–2006), «Наполи» (2006–2008; 2009–2010), «Брешию» (2008), румынский «Клуж» (2010–2012) и «Тренто» (2013).

Карьера тренера: «Дарфо Боарио» (2013–2014), «Фоджа» (2014–2016), «Палермо» (2016), «Беневенто» (2017–2018), «Сассуоло» (2018–2021).

Давиде Поссанцини (ассистент главного тренера)

Родился 9 февраля 1976 года в Лорето (Италия).

Выступал на позиции нападающего за итальянские «Реканатезе», «Торино», «Лекко», «Варезе», «Реджину», «Сампдорию», «Катанию», «Альбинолеффе», «Палермо», «Брешию», «Кремонезе» и швейцарский «Лугано».

Карьера тренера: «Брешия» U17 (2013–2015), «Брешия» U19 (2015–2016), «Фоджа» (2016, тренер по технике), «Палермо» (2016, ассистент), «Беневенто» (2017–2018, ассистент), «Сассуоло» (2018–2021).

Винченцо Тереза (тренер по физподготовке)

Родился 8 августа 1962 года в Марсале (Италия).

Работал тренером по физподготовке в «Палермо» (2016), «Беневенто» (2017–2018) и «Сассуоло» (2018–2021).

Маркаттильо Маркаттильи (тренер по физподготовке)

Родился 17 июня 1973 года в Терамо (Италия).

Начал тренерскую карьеру в 2004 году в «Джулианове». Позже работал в «Тернане» (2006–2009), «Реджине» (2009–2010), «Триестине» (2010–2011), «Брешии» (2013–2015). С 2015 года входит в штаб Роберто Де Дзерби: тренер по физподготовке в «Фодже» (2015–2016), «Палермо» (2016–2017), «Беневенто» (2017–2018) и «Сассуоло» (2018–2021).

Агостино Тибауди (тренер по физподготовке)

Родился 6 августа 1965 года в Алессандрии (Италия).

Начал карьеру тренера по физподготовке в 1989 году в итальянском «Казале». Позже работал в «Про Верчелли», «Милане», «Челси», «Крыльях Советов», «Сампдории», «Парме» и «Кальяри». Летом 2018 года присоединился к тренерскому штабу Роберто Де Дзерби в «Сассуоло».

Микеле Кавалли (тренер по методологии)

Родился 1 января 1966 года в Брешии (Италия).

Работал с молодежью «Милана» (2011–2015) и «Ювентуса» (2015–2018), а в 2018 году вошел в тренерский штаб Роберто Де Дзерби в «Сассуоло».

Джорджио Бьянки (тренер вратарей)

Родился 8 декабря 1975 года в Кьяри (Италия).

Выступал за «Кремонезе», «Виареджо» и «Терамо». Тренировал голкиперов в «Брешии» (2014–2015), «Милане» (2017–2019) и «Сассуоло» (2020–2021).

Сальваторе Монако (тренер по технике)

Родился 28 декабря 1972 года в Торре-Аннунциате (Италия).

В прошлом итальянский футболист, игравший на позиции центрального защитника. Выступал в «Катании», «Салернитане», «Фодже», «Перудже», «Тернане», АЮ «Фано», «Тренто» и «Катандзаро».

Паоло Бьянко (тренер по технике)

Родился 20 августа 1977 года в Фодже (Италия).

Выступал на позиции защитника за «Фоджу», «Тревизо», «Катанию», «Кальяри», «Аталанту» и «Сассуоло». Игровую карьеру завершил в 2015 году. Тренерскую деятельность начал в качестве ассистента в «Сассуоло» U19. Позже был наставником команд «Сиракуза» и «Сикула Леонцио», а в 2019 году присоединился к Роберто Де Дзерби в «Сассуоло» как тренер по технике.