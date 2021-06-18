Ассистент Де Дзерби: «Уровень игроков Шахтера очень высок»

Давиде Поссанцини рассказал о своих обязанностях в донецкой команде

  • 18.06.2021 10:30
  • 883 просмотра
  • 3 комментария
Ассистент Де Дзерби: «Уровень игроков Шахтера очень высок»
© ФК Шахтер Донецк. Давиде Поссанцини

Новый ассистент главного тренера «Шахтера» Давиде Поссанцини рассказал о своих обязанностях и поделился видением футбола.

– В мои обязанности входит помощь Роберто Де Дзерби настолько, насколько это возможно при большом количестве людей на поле. Я всегда помогаю в общении с футболистами, если Мистер вовлечен в какую-то другую работу. В свободное от работы время стараюсь также быть первым помощником Роберто.

– Как давно вы знакомы и работаете с Де Дзерби?
– Мы вместе с Роберто играли в «Брешии» в 2008 году, после чего всегда были на связи. На получении первых тренерских дипломов встретились снова. А в 2015-м решили начать сотрудничество после 4 лет работы в академии.

– Как вы отреагировали на то, что окажетесь в «Шахтере»?
– Для меня большая честь работать в Украине, особенно в «Шахтере». Это легендарный клуб, который регулярно играет в Европе. В «Шахтере» выступало очень много талантливых футболистов, да и стиль игры команды идеально подходит философии Роберто. Конечно, есть некоторые сложности, ведь у вас другой язык, но это дает определенную мотивацию. Уверен, мы сможем проделать здесь хорошую работу и получить результат.

– Вы уже знаете практически всех футболистов поименно. Что можете сказать об их уровне?
– Могу отметить, что уровень игроков очень высок. Когда мы уже знали, что будем работать в «Шахтере», то начали просматривать матчи более детально.

– «Шахтеру» предстоит квалификация Лиги чемпионов. Насколько это вас мотивирует и какие цели вообще ставите перед собой на международной арене в этом сезоне?
– Мотивация, конечно же, огромная, но мы всегда думаем последовательно, потому особенно сконцентрированы на следующей тренировке.

– Какова лично ваша философия в футболе? Что, на ваш взгляд, является определяющим?
– У нас с Роберто одна философия на двоих. Для нас футболист всегда стоит на первом месте. Мы со своей стороны стараемся давать качественные и правильные советы, ведь тоже когда-то играли в футбол, чтобы улучшать технический и психологический уровень подопечных, а также просим их всегда играть на атаку.

– Какого футбола ожидать болельщикам «Шахтера» при Роберто Де Дзерби?
– Могу сказать точно, что в каждом матче мы будем делать все максимально возможное для победы. Всегда будем выкладываться на сто процентов.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 18.06.2021 10:53
    0
    Политическое кредо, есть маааленькая разница))
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    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 18.06.2021 10:48
    0
    Удачи в Шахтере, Давиде!
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    sergrey4
    online
      sergrey4, 18.06.2021 10:46
    0
    - Ваше жизненное кредо ?
    - Всегда !
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 18.06.2021 10:53
    0
    Политическое кредо, есть маааленькая разница))
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 18.06.2021 10:48
    0
    Удачи в Шахтере, Давиде!
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 18.06.2021 10:46
    0
    - Ваше жизненное кредо ?
    - Всегда !
    Ссылка
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