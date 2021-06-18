ТаТоТаке. Украина – Северная Македония, Зинченко и коррупционная схема

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  • 18.06.2021 10:20
  • 2120 просмотров
  • 1 комментарий
ТаТоТаке. Украина – Северная Македония, Зинченко и коррупционная схема
© Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют первую за 9 лет победу сборной Украины на Евро. Почему мы порвали Северную Македонию в первом тайме, но растворились во втором? Кто лелека, а кто бобер матча? Что ждет сборную дальше?

Кроме того в выпуске - космический инсайд о том, почему Зинченко играл на Евро-2016, детали вакуума в Десне, поедут ли наши сборники в топ-чемпионаты?

0.00 Анонс
2.08 Был ли конфликт Ярмоли и Марлоса?
3.44 Принципиально ужасное от Сенькива
5.27 Поучительная история легенды Баварии
7.29 Как заменили Зубкова?
10.35 Неудачный сюрприз Македонии
11.09 Украина, ты прекрасна!
14.36   Извинения перед Ярмоленко
16.19 Украина забила очень легко
18.20 Яремчук едет в топ-чемпионат?
19.28 Человек, который все изменил
23.09 Пандев - это Милевский
23.48 Самая большая боль
26.20 А что с пенальти?
27.48 В чем македонцы точно лучшие
28.33 Спиваковский «любит» пятку Беседина
29.31 Лелеки матча
30.52 Бобер матча
33.03 Что нас ждет дальше?
34.36 Космический инсайд о Фоменко, Зинченко и Евро-2016
39.29 А Шевченко что?
40.38 Треш в Десне
43.09 Сенькив отдает долги
44.52 Две ставки, два поражения
46.05 Прощание
46.47 Бекстейдж

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    justhateme
    online
      justhateme, 18.06.2021 11:14
    0
    А кито это такие? Почему так много пафоса?
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 18.06.2021 11:14
    0
    А кито это такие? Почему так много пафоса?
    Ссылка
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