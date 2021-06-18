ВИДЕО. Россия жалуется в УЕФА на Украину, ставим на Англию

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Виталий Петровский, Sport.ua
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- Захарова , в чёт ты и пердун Колосков обвиняете фанатов ?
Захарова:
- в песне
Судья :
- в какой песне ?
Захарова :
- ну в это самой
Судья :
- Конкретнее
Захарова( мнётся шепотом )
- путин х***ло
Судья:
- ла - ла- ла - ла - ла - ла -ла !
Скарги незадоволених сраколизів приймає Спортлото
- Захарова , в чёт ты и пердун Колосков обвиняете фанатов ?
Захарова:
- в песне
Судья :
- в какой песне ?
Захарова :
- ну в это самой
Судья :
- Конкретнее
Захарова( мнётся шепотом )
- путин х***ло
Судья:
- ла - ла- ла - ла - ла - ла -ла !
Скарги незадоволених сраколизів приймає Спортлото
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