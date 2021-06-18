ВИДЕО. Россия жалуется в УЕФА на Украину, ставим на Англию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

  • 18.06.2021 10:16
  • 5102 просмотра
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Россия жалуется в УЕФА на Украину, ставим на Англию
© Getty Images/Global Images Ukraine

1. РФ снова жалуется в УЕФА
2. Галатасарай интересуется Ярмоленко
3. Гаттузо может стать тренером Тоттенхэма
4. Прогноз на матч Англия Шотландия

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Виталий Петровский, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Юрий Гапоненко
    online
      Юрий Гапоненко, 18.06.2021 11:39
    0
    Цікаво, а що буде якщо Україна все таки якось та зіграє в Пітері? Цей стадіон потім спалять чи що?
    Ссылка
    theeromario77
      theeromario77, 18.06.2021 11:38
    0
    Сергій Лавренюк, 18.06.2021 10:28
    Тю) Та ж "нас там нєт") Це хтось в супермаркеті купив українські прапори і форму )
    в топ!)))
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 18.06.2021 11:35
    0
    логика-это явно не конёк России.Чудак говорит что это "явная провокация против России"(кстати,непонятно причем тут вся Россия,когда в песне поётся о конкретном человеке)...и тут же - "нужно на неё жестко отреагировать". Получается что вы ведётесь на эту самую провокацию,как и было задумано изначально.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 18.06.2021 10:43
    +8
    Судья :
    - Захарова , в чёт ты и пердун Колосков обвиняете фанатов ?
    Захарова:
    - в песне
    Судья :
    - в какой песне ?
    Захарова :
    - ну в это самой
    Судья :
    - Конкретнее
    Захарова( мнётся шепотом )
    - путин х***ло
    Судья:
    - ла - ла- ла - ла - ла - ла -ла !
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 18.06.2021 10:34
    +3
    )9уйло всєя Кацапії -
    Скарги незадоволених сраколизів приймає Спортлото
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 18.06.2021 10:32
    +5
    Краще б у футбол навчились грати, лапті немиті...
    Ссылка
    Сергій Лавренюк
    online
      Сергій Лавренюк, 18.06.2021 10:28
    +15
    Тю) Та ж "нас там нєт") Це хтось в супермаркеті купив українські прапори і форму )
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 18.06.2021 10:26
    +11
    Горят ватные пердаки, интересно, как они показали новость по своих зомби тв?
    Ссылка
    Сергій Лавренюк
    online
      Сергій Лавренюк, 18.06.2021 10:28
    +15
    Тю) Та ж "нас там нєт") Це хтось в супермаркеті купив українські прапори і форму )
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 18.06.2021 10:26
    +11
    Горят ватные пердаки, интересно, как они показали новость по своих зомби тв?
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 18.06.2021 10:43
    +8
    Судья :
    - Захарова , в чёт ты и пердун Колосков обвиняете фанатов ?
    Захарова:
    - в песне
    Судья :
    - в какой песне ?
    Захарова :
    - ну в это самой
    Судья :
    - Конкретнее
    Захарова( мнётся шепотом )
    - путин х***ло
    Судья:
    - ла - ла- ла - ла - ла - ла -ла !
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 18.06.2021 10:32
    +5
    Краще б у футбол навчились грати, лапті немиті...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 18.06.2021 10:34
    +3
    )9уйло всєя Кацапії -
    Скарги незадоволених сраколизів приймає Спортлото
    Ссылка
    Юрий Гапоненко
    online
      Юрий Гапоненко, 18.06.2021 11:39
    0
    Цікаво, а що буде якщо Україна все таки якось та зіграє в Пітері? Цей стадіон потім спалять чи що?
    Ссылка
    theeromario77
    online
      theeromario77, 18.06.2021 11:38
    0
    Сергій Лавренюк, 18.06.2021 10:28
    Тю) Та ж "нас там нєт") Це хтось в супермаркеті купив українські прапори і форму )
    в топ!)))
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 18.06.2021 11:35
    0
    логика-это явно не конёк России.Чудак говорит что это "явная провокация против России"(кстати,непонятно причем тут вся Россия,когда в песне поётся о конкретном человеке)...и тут же - "нужно на неё жестко отреагировать". Получается что вы ведётесь на эту самую провокацию,как и было задумано изначально.
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