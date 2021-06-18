Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «С Австрией Украине нужно играть только на победу»

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский поделился ожиданиями от поединка украинской национальной команды против Австрии в рамках группового этапа Евро-2020.

«Нидерландцы в поединке с австрийцами сделали разницу, поэтому мы подходим к очному противостоянию с Австрией с лучшими вариантами. Но, естественно, играть нужно только на победу. В последние годы сборная Украины доказала, что на равных может противостоять сильным соперникам, каким, без сомнения, является команда Австрии», — считает Езерский.

Матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00.