Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «С Австрией Украине нужно играть только на победу»

Украинская команда доказала, что может противостоять сильным соперникам, считает специалист

  • 18.06.2021 10:11
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Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «С Австрией Украине нужно играть только на победу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский поделился ожиданиями от поединка украинской национальной команды против Австрии в рамках группового этапа Евро-2020.

«Нидерландцы в поединке с австрийцами сделали разницу, поэтому мы подходим к очному противостоянию с Австрией с лучшими вариантами. Но, естественно, играть нужно только на победу. В последние годы сборная Украины доказала, что на равных может противостоять сильным соперникам, каким, без сомнения, является команда Австрии», — считает Езерский.

Матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00.

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Источник — zbirna.com

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