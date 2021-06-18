Источник: Динамо должно посредникам крупную сумму за трансфер Соля

Долг киевского клуба составляет €320 тысяч

  • 18.06.2021 09:44
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  • 1 комментарий
Источник: Динамо должно посредникам крупную сумму за трансфер Соля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» должно крупную сумму посредникам за переход 29-летнего испанского форварда Франа Соля из нидерландского клуба «Виллем II» за €3,5 миллиона в январе 2019 года.

«Вбросы по судьбе Соля и других наших иностранных «чемоданов без ручки» сейчас будут появляться все чаще. По нашим данным, полученным от посредников при его переходе, руководство «Динамо» задолжало им за сей трансфер некую сумму. А теперь крепко держитесь за поручни — €320 тысяч. И это мы еще не озвучиваем пока цифры задолженности по Кадири и Каргбо, которые тоже составляют пять нулей. С Селюком то решат взаимозачетом/новым подвозом, а с интуристами такое не пройдет. Предстоят суды. В общем, еще раз посмеемся-поплачем над тем фактом, что кое-кто, похоже, рад год за годом быть счастливо обманутым. Думая, что обманывает других», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В минувшем сезоне Соль защищал цвета «Тенерифе» на правах аренды. Всего футболист провел за испанский клуб 39 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Соля с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1 миллион.

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 18.06.2021 09:54
    0
    🤣🤣🤣🤣🤣 320 тисяч. Шахта педриньо за 18 лямів взяла, траоре за 8, а в Дінамо нема 320 штук боргу за франа із острова тенеріфе. Жесть🤮🤣
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 18.06.2021 09:54
    0
    🤣🤣🤣🤣🤣 320 тисяч. Шахта педриньо за 18 лямів взяла, траоре за 8, а в Дінамо нема 320 штук боргу за франа із острова тенеріфе. Жесть🤮🤣
    Ссылка
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