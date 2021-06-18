Источник: Динамо должно посредникам крупную сумму за трансфер Соля

Киевское «Динамо» должно крупную сумму посредникам за переход 29-летнего испанского форварда Франа Соля из нидерландского клуба «Виллем II» за €3,5 миллиона в январе 2019 года.

«Вбросы по судьбе Соля и других наших иностранных «чемоданов без ручки» сейчас будут появляться все чаще. По нашим данным, полученным от посредников при его переходе, руководство «Динамо» задолжало им за сей трансфер некую сумму. А теперь крепко держитесь за поручни — €320 тысяч. И это мы еще не озвучиваем пока цифры задолженности по Кадири и Каргбо, которые тоже составляют пять нулей. С Селюком то решат взаимозачетом/новым подвозом, а с интуристами такое не пройдет. Предстоят суды. В общем, еще раз посмеемся-поплачем над тем фактом, что кое-кто, похоже, рад год за годом быть счастливо обманутым. Думая, что обманывает других», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В минувшем сезоне Соль защищал цвета «Тенерифе» на правах аренды. Всего футболист провел за испанский клуб 39 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Соля с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1 миллион.