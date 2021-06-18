ВИДЕО. Талисман Евро-2020 научил Черчесова открывать Кока-колу

Талисман Евро-2020 Скиллзи пошутил над главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
На одной из пресс-конференций Черчесов открыл бутылку «Кока-колы» о другую бутылку. Скиллзи показал российскому специалисту, что для этого есть специальная открывалка. Скиллзи обыграл манеру итальянского тиктокера Хаби Лейма, высмеивающего неэффективные «лайфхаки».
Станислав Саламович 😉🤷♂️@khabyofficial @TeamRussia #EURO2020 pic.twitter.com/Hd2S9RmIsV— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) June 17, 2021
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Источник — Twitter
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