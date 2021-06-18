ВИДЕО. Талисман Евро-2020 научил Черчесова открывать Кока-колу

Скиллзи пошутил над главным тренером сборной России

  • 18.06.2021 09:25
  • 1314 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Талисман Евро-2020 научил Черчесова открывать Кока-колу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Талисман Евро-2020 Скиллзи пошутил над главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

На одной из пресс-конференций Черчесов открыл бутылку «Кока-колы» о другую бутылку. Скиллзи показал российскому специалисту, что для этого есть специальная открывалка. Скиллзи обыграл манеру итальянского тиктокера Хаби Лейма, высмеивающего неэффективные «лайфхаки».

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 18.06.2021 10:10
    0
    В России бутылка это не только сосуд для питья но и иногда мебель (для сидения).
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 18.06.2021 09:53
    -1
    Vbolivalnyk-Peter, 18.06.2021 09:47
    А що в СРСР увесь "Байкал" повипивали, що почали Pepsi розливати?
    Это был период потепления отношений. В 1975 даже Союз с Аполлоном состыковались. А Байкал. Там там была куча натуральных ингредиентов, и его производство было дороже. Ну и вкус Байкала на голову лучше Кол и Пепс. Был...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.06.2021 09:47
    0
    olshody, 18.06.2021 09:44
    Тупые иностранцы. Задорнова на них нет. Зачем налаживать производство открывачек? если всегда открывали одной об другую! Ну и РФ за Пепси, потому что ещё в СССР её начали разливать в Новороссийске и Евпатории. А не Коку...
    А що в СРСР увесь "Байкал" повипивали, що почали Pepsi розливати?
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 18.06.2021 09:44
    -1
    Тупые иностранцы. Задорнова на них нет. Зачем налаживать производство открывачек? если всегда открывали одной об другую! Ну и РФ за Пепси, потому что ещё в СССР её начали разливать в Новороссийске и Евпатории. А не Коку...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.06.2021 09:41
    0
    От бикота... Він би ще ту пляшку об край столу відкрив чи зубами....
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 18.06.2021 09:35
    +5
    Після програшу данцям буде бояришнік відкорковувати. І учити не треба.
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 18.06.2021 09:35
    +5
    Після програшу данцям буде бояришнік відкорковувати. І учити не треба.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 18.06.2021 10:10
    0
    В России бутылка это не только сосуд для питья но и иногда мебель (для сидения).
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.06.2021 09:47
    0
    olshody, 18.06.2021 09:44
    Тупые иностранцы. Задорнова на них нет. Зачем налаживать производство открывачек? если всегда открывали одной об другую! Ну и РФ за Пепси, потому что ещё в СССР её начали разливать в Новороссийске и Евпатории. А не Коку...
    А що в СРСР увесь "Байкал" повипивали, що почали Pepsi розливати?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.06.2021 09:41
    0
    От бикота... Він би ще ту пляшку об край столу відкрив чи зубами....
    Ссылка
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