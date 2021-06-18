Гарет САУТГЕЙТ: «Англия готова к любому сценарию»

Наставник сборной Англии рассказал о подготовке к матчу с Шотландией

  • 18.06.2021 08:47
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Гарет САУТГЕЙТ: «Англия готова к любому сценарию»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от поединка Евро-2020 против Шотландии.

«У нас та команда, которая даже если оказывается в положении проигрывающего, находит возможность, чтобы в итоге победить или хотя бы добиться ничьей. В последние три-четыре года такого было немало. Понятно, что любой соперник может создать моменты и забить в твои ворота. Так что мы готовы к любому сценарию.

Мы понимаем, что будет означать для наших болельщиков победа в этом матче. Понимаем, что она еще больше подогреет ожидания от следующих матчей», — считает Саутгейт.

Матч Англия — Шотландия состоится в пятницу, 18 июня, в 22:00.

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Источник — УЕФА

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