Гарри КЕЙН: «В этот раз играть будет проще»

27-летний нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от поединка группового этапа Евро-2020 против национальной команды Шотландии.

«В этом плане будет немного попроще, прогноз погоды говорит о 14 градусах тепла и 80 процентах вероятности дождя. В прошлый раз было сложно играть в два часа дня. Ощущалось так, словно на улице градусов 40 тепла. Вечером будет прохладнее и приятнее», — считает Кейн.

Матч Англия — Шотландия состоится в пятницу, 18 июня, в 22:00.