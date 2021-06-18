Гарри КЕЙН: «В этот раз играть будет проще»

Форвард сборной Англии готовится к поединку Евро-2020 против Шотландии

  • 18.06.2021 08:02
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Гарри КЕЙН: «В этот раз играть будет проще»
© Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от поединка группового этапа Евро-2020 против национальной команды Шотландии.

«В этом плане будет немного попроще, прогноз погоды говорит о 14 градусах тепла и 80 процентах вероятности дождя. В прошлый раз было сложно играть в два часа дня. Ощущалось так, словно на улице градусов 40 тепла. Вечером будет прохладнее и приятнее», — считает Кейн.

Матч Англия — Шотландия состоится в пятницу, 18 июня, в 22:00.

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Источник — УЕФА

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