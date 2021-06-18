ВИДЕО. Колос начал учебно-тренировочный сбор в Полтаве

Ковалевский «Колос» начал свою предсезонную подготовку в Полтаве. Здесь подопечные Руслана Костышина проведут ближайшие полторы недели. В планах «Колоса» двухразовые тренировки. На утренних тренировках футболисты будут работать над своим физическим кондициям. Вечерние занятия будут рассчитаны на взаимодействие с мячом и тактические наигрыши.

С командой на сбор также отправились молодые игроки Кирилл Сенько, Антон Салабай, Кирилл Фесюн и Вячеслав Ставничий. Также проходит индивидуальное восстановление после травмы Евгений Морозко. Завершить сбор подопечные Руслана Костышина планируют спаррингом с «Ингульцом», после чего команда отправится домой.