ВИДЕО. Колос начал учебно-тренировочный сбор в Полтаве

Украинская команда готовится к новому сезону

  • 18.06.2021 07:30
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ВИДЕО. Колос начал учебно-тренировочный сбор в Полтаве
© ФК Колос Ковалевка

Ковалевский «Колос» начал свою предсезонную подготовку в Полтаве. Здесь подопечные Руслана Костышина проведут ближайшие полторы недели. В планах «Колоса» двухразовые тренировки. На утренних тренировках футболисты будут работать над своим физическим кондициям. Вечерние занятия будут рассчитаны на взаимодействие с мячом и тактические наигрыши.

С командой на сбор также отправились молодые игроки Кирилл Сенько, Антон Салабай, Кирилл Фесюн и Вячеслав Ставничий. Также проходит индивидуальное восстановление после травмы Евгений Морозко. Завершить сбор подопечные Руслана Костышина планируют спаррингом с «Ингульцом», после чего команда отправится домой.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

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