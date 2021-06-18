ПЕДРИНЬО: «Счастлив тому, как меня приняли в Шахтере»

Новичок «горняков» считает, что в донецком клубе приятная атмосфера и комфортный климат

  • 18.06.2021 07:18
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ПЕДРИНЬО: «Счастлив тому, как меня приняли в Шахтере»
© ФК Шахтер Донецк. Педриньо

Педриньо – об адаптации и начале летней подготовки в «Шахтере». Новичок «горняков» в поделился впечатлениями от первых дней пребывания в клубе.

– Очень счастлив тому, как меня приняла команда. Здесь приятная атмосфера и комфортный климат – есть все для того, чтобы продуктивно работать. Благодаря помощи партнеров все получается.

– В «Шахтере» выступает много твоих земляков, но кто больше других подсказывает и помогает адаптироваться?
– С Майконом я ранее играл в «Коринтиансе», а с Додо – в юношеской сборной Бразилии. Также очень хорошо знал Дентиньо – общались в интернете. За другими земляками «Шахтера» я также всегда следил из Бразилии, но Майкон, Додо и Дентиньо – самые близкие. Они здорово помогают, и адаптация проходит быстрее.

– Новая команда, новый тренерский штаб, а что скажешь о тренировочном процессе?
– Тренировки помогают многому научиться. У нас очень профессиональный тренерский штаб, который любит интенсивную работу. Без всяких сомнений, с этими наставниками мы будем успешными.

– Есть новые для тебя упражнения?
– У каждого тренера своя методика, и для футболистов это возможность научиться чему-то новому. Действительно, есть упражнения, которых я не знал. Верим в идеи игры нашего наставника и будем готовы, когда начнутся официальные матчи.

– Какие индивидуальные цели ставишь перед собой на летнем сборе?
– Наверное, в первую очередь нужно думать о команде, а не о личных целях. Если у коллектива все будет хорошо, то и у меня тоже. Хочу отдать свой максимум, чтобы наилучшим образом помочь «Шахтеру».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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