Зубейко покинул Черноморец

Одесский «Черноморец» расстался еще с одним футболистом - защитником Евгением Зубейко.
Стороны приняли решение прекратить сотрудничество, поэтому 31-летний футболист получил статус свободного агента и занимается поисками нового клуба.
В одесский клуб Зубейко вернулся в январе 2020 года, до этого он выступал за «моряков» дважды: на старте своей карьеры и в сезоне 2017/2018.
В завершившемся розыгрыше Первой лиги футболист провел всего семь поединков, результативными действиями не отличался.
Источник — Footboom
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