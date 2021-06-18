Зубейко покинул Черноморец

Одесский «Черноморец» расстался еще с одним футболистом - защитником Евгением Зубейко.

Стороны приняли решение прекратить сотрудничество, поэтому 31-летний футболист получил статус свободного агента и занимается поисками нового клуба.

В одесский клуб Зубейко вернулся в январе 2020 года, до этого он выступал за «моряков» дважды: на старте своей карьеры и в сезоне 2017/2018.

В завершившемся розыгрыше Первой лиги футболист провел всего семь поединков, результативными действиями не отличался.