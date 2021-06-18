Яремчук заинтересовал Вест Хэм и Вольфсбург

Форвард бельгийского Гента и национальной сборной Украины Роман Яремчук заинтересовал клубы из топ-лиг.
По данным источника, в подписании 25-летнего нападающего заинтересованы английский «Вест Хэм» и немецкий «Вольфсбург».
«Гент» хочет выручить с продажи Яремчука от 25 до 30 миллионов евро. «Вольфсбург» уже готовит первое предложение по украинцу.
Отметим, что на Евро-2020 Роман Яремчук забил два мяча в первых двух поединках.
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Источник — Calciomercato
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