Яремчук заинтересовал Вест Хэм и Вольфсбург

Украинский форвард после Евро-2020 может сменить клубную прописку

  • 18.06.2021 04:00
  • 500 просмотров
  • 1 комментарий
Яремчук заинтересовал Вест Хэм и Вольфсбург
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард бельгийского Гента и национальной сборной Украины Роман Яремчук заинтересовал клубы из топ-лиг.

По данным источника, в подписании 25-летнего нападающего заинтересованы английский «Вест Хэм» и немецкий «Вольфсбург».

«Гент» хочет выручить с продажи Яремчука от 25 до 30 миллионов евро. «Вольфсбург» уже готовит первое предложение по украинцу.

Отметим, что на Евро-2020 Роман Яремчук забил два мяча в первых двух поединках.

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Источник — Calciomercato

(2 голоса)

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 18.06.2021 05:35
    0
    Однозначно Яремчук на Евро уже сделал себе имя.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 18.06.2021 05:35
    0
    Однозначно Яремчук на Евро уже сделал себе имя.
    Ссылка
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