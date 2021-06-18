Швеция – Словакия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Евро-2020 Швеция – Словакия.

«В первом туре группового раунда Евро-2020 словаки обыграли поляков со счетом 2:1. А шведы смогли добыть ничью в поединке с испанцами (0:0).

Соперники встречались между собой 6 раз. Словакия ни разу не выигрывала у Швеции. Три раза праздновали успех шведы и три раза встречи завершались вничью. Интересно, что в рамках спарринга в 2017 году Швеция разгромила Словакию со счетом 6:0. Вообще на данный момент по разнице забитых-пропущенных в личных встречах шведы обыгрывают словаков 11:2.

Думаю, что Швеция не проиграет. Скандинавской команде нужны очки. Поставлю на то, что Швеция не проиграет Словакии», - сказал Козьбан.

Матч Швеция – Словакия состоится 18-го июня. Начало встречи в 16:00.