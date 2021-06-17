Кто спас Кристиана Эриксена

Вечером субботы, когда весь мир наблюдал за самым началом европейского чемпионата, случилась трагедия: полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен внезапно повалился на землю, хотя рядом с ним никого не было. Вскоре вокруг него собралась товарищи, по лицам которых можно было понять, что произошло что-то ужасное.

Сейчас мы знаем, что у него остановилось сердце. Даже врачи не были уверены, что футболиста можно будет спасти. К счастью, игроки среагировали быстро, а врачи примчались моментально. Сейчас он в больнице Копенгагена и, кажется, его жизни ничего не угрожает.

Давайте внимательно рассмотрим, как всё происходило глазами тех, кто был там.

Что случилось с Эриксеном?

Эриксен выбежал из штрафной площадки и готовился принять мяч, выброшенный с бровки, как внезапно ему стало нехорошо, и он рухнул на газон лицом вниз. Сразу стало понятно, что с ним что-то не так.

Товарищи по команде сразу поместили его в спасительное положение, а капитан Симон Кьер сделал все, чтобы полузащитник «Интера» мог дышать и не проглотил язык.

Прибежавшие врачи реанимировали игрока. Врач сборной Мортен Бозен, также работающий в Копенгагене, поясняет: «Эриксен почти покинул нас. Затем мы сделали массаж сердца. Не знаю, как близко он был к смерти. После первого же использования кардиодефибриллятора он пришел в себя — очень быстро. Не знаю, на каком волоске мы висели…»

Пока все это происходило, Кьер помогал врачам, а затем поручил игрокам выстроить стену вокруг игрока для того, чтобы камеры ничего не засняли.

Бозен подтвердил, что Эриксен дышал сам, когда он успел к нему подбежать, но затем ему стало хуже. «Когда я подошел к нему, он дышал, и чувствовался пульс, но затем он резко стал сдавать, и мы провели реанимацию. Он был без сознания. Медицинская бригада подоспела очень быстро, и мы сделали все в наших силах, чтобы ему помочь. Он сказал мне пару слов, прежде чем его отвезли в больницу».

Мортен Бозен работает в Копенгагене с 2004 года. Он — главврач в клубе, и он принимает участие в процессе восстановления игроков и хирургических процедурах. В марте 2019 года датская федерация футбола позволила ему работать и со сборной. Бозен подбежал к Эриксену спустя 45 секунд после инцидента.

К слову, его брат Андерс Бозен тоже работает в Копенгагене, с академией, и он тоже квалифицированный медработник. Андерс тоже был на стадионе для того, чтобы в случае чего помочь другим. Так и случилось, и в результате Эриксену помогали два брата, которые в прошлом, к слову, играли в бадминтон на профессиональном уровне. Да еще как: Андерс был третьей ракеткой мира.

Разумеется, никто из них не ждал такого развития событий. «Их основная задача — перебинтовать колено, а не спасти жизнь, но они всегда готовы. Мортен — врач четкий, он знает, что умеет, и советуется, когда в чем-то не уверен. Он не стал спекулировать с прессой именно по этой причине» — говорит источник.

Эриксену очень повезло, что игра была организована должным образом, а на стадионе работала сплоченная медбригада. Кардиодефибриллятор и оборудование для жизнеобеспечения были прямо под рукой, а источник из датской федерации футбола и вовсе заявил, что пункт первой помощи на стадионе «забит медоборудованием, которого бы хватило на полнаселения Копенгагена». Ну и нельзя забывать, конечно, великую удачу, которая заключалась в том, что одна из самых больших больниц страны находится в четырёх минутах езды от стадиона.

Кьер и вратарь Каспер Шмейхель утешали спутницу футболиста Сабрину Квист, которая наблюдала за происходящим с бровки. Об этом рассказал отец вратаря Петер: «По реакции моего сына Каспера было понятно, что он подбежал рассказать ей, что Кристиан дышит, потому что она сама уже думала, что он умер».

Зритель, который видел все с трибун, рассказывает об атмосфере на стадионе: «Игроки окружили Кристиана, и смотреть на все это было больно. Мы понимали, что ситуация серьезная. Футболисты стали плакать. Йонас Винд, Томас Дилейни, и даже финны. Паулюс Араюури плакал — он играл в Дании».

«Время тянулось долго. На стадионе было 16 тысяч человек, но все молчали. Кто-то начал кричать «Кристиан Эриксен!», но другие не ответили тем же. Никто не знал, что делать — молчать или выкрикивать что-то».

Капитан финской сборной Тим Спарв поделился своими чувствами с The Daily Mail: «Я думал, что кто-то на нем сфолил. Через какое-то время, когда все собрались вокруг него, я понял, что что-то не так. Мы видели подобное и боялись худшего. Первым делом мы думали, что нам стоит уйти с поля. Мы пытались понять, что происходит, и когда врачи стали его реанимировать, было жутко. Главным действующим лицом был рефери — он был спокоен и превосходно справился с ситуацией».

Телетрансляция

Эмоциональную травму получили не только зрители, многие из которых не справились с давлением и покинули стадион, но и телезрители, многие из которых пожаловались на трансляцию. Правда, сетовать на BBC или свои телеканалы нет смысла — картинку предоставляет УЕФА и местные режиссеры.

Пока Эриксена несли на носилках, немецкий фотограф Фридеманн Фогель сфотографировал футболиста, который был в сознании. Вмиг этот снимок разнесся по социальным сетям. «Как фотограф международных изданий, я почувствовал, что должен показать этот жизнеутверждающий момент другим. Впоследствии меня многие отблагодарили, хотя были и те, кто мне угрожал. Я принимаю любую критику, и мне жаль, если я кого-то оскорбил этим снимком».

Что случилось после того, как игроки ушли с поля?

Рефери и финны первыми ушли с поля, после чего унесли и самого Эриксена. На трибунах же царило замешательство. «Нам ничего не говорили очень долго. Наверное, только через 40 минут раздалась информация, что он стабилизировался. Затем люди стали аплодировать и петь» — поделился один из болельщиков.

«Финские фанаты были лучшие. Они стали выкрикивать имя Эриксена, и оно разнеслось по всей арене. Люди пели и просто расхаживали по трибунам. У меня было пиво, но после всего этого я хотел выпить кофе. Но в кафе ничего не осталось — все массово скупали кофе».

Как матч возобновили?

Спустя два часа после инцидента, в 20:30 по местному времени, матч возобновился. Но вариантов было два: либо завершить матч тогда же, либо сыграть вечером в воскресенье. Так или иначе, играть придётся в течение 18 часов.

Финны были рады принять любое решение датчан, тем более, что новости о состоянии Эриксена звучали позитивно. Футболисты связались с Эриксеном в больнице, и тот убедил их доиграть в тот же вечер.

Прежде чем принять решение, УЕФА посоветовался со всеми игроками, хотя выбор так или иначе был небольшим. Это странно, ведь существует та же договоренность на случае вспышки COVID, которая гласит, что матч может быть отложен на 48 часов «по возможности».

Судя по всему, УЕФА не хотел, чтобы у Финляндии не было времени передохнуть перед матчем с Россией.

Можно долго судачить, почему не были предложены другие варианты. Петер Шмейхель подтвердил, что решение продолжить играть было «нелепым». Один из председателей датского клуба выразил мнение, что стоило обсудить техническую ничью и не доигрывать. По его мнению, Дания не должна была слушать УЕФА и позволять самим футболистам все решать. Тренер сборной Каспер Хьюлманд тоже считал, что его подопечные готовы не были, но и воскресный матч хорошей идеей не посчитал.

«Они представить себе не могли, чтобы спокойно отоспаться и вернуться на стадион. Было легче разобраться со всем сразу на месте».

Как справились игроки?

Капитан Кьер был вынужден уйти на замену спустя 20 минут — его просто не слушались ноги из-за перенесенного. Кьер и Эриксен — давние друзья, знакомые не только по сборной, но и итальянскому чемпионату. Они выступают в Милане, но за разные команды.

«Легко понять, почему Симон не справился. Даже когда игроки разминались, он просто ходил, не в состоянии себя заставить что-то делать. К нему подошел тренер вратарей и положил руку ему на плечо, и так же поступил тренер атаки. Симон же просто смотрел на трибуны, где сидела жена Кристиана. Он вышел на поле, но вскоре его заменил Янник Вестергор».

«Просто удивительно, что они смогли отыграть второй тайм. Эмоционально они были не в порядке. Они были не в себе. Кто-то не мог выйти, кто-то был готов. Я сейчас понимаю, что не стоило нам выходить на поле, и я горжусь всеми своими игроками. Но я чувствую вину, что мы так поступили» — говорил Хьюлманд, который поговорил с Эриксеном в субботу.

«Кристиан сказал: «я мало что помню, но меня больше волнуете вы. Как вы?» Типичный Кристиан. Было приятно видеть, как он улыбается».

Эриксен также оставил сообщение в группе Интера в WhatsApp, где подтвердил, что он в порядке.

Датская федерация футбола отменила тренировку сборной в воскресенье и освободила игроков от работы с прессой. Команда вернулась к работе в понедельник, а во вторник ее ждет игра против Бельгии».

Как отреагировали игроки Финляндии?

Финляндия в итоге выиграла матч благодаря голу Йоэля Похьянпало и смазанному пенальти Пьера-Эмиля Хейбьерга.

«Перед возобновлением нам сказали, что ситуация нормальная, и что Эриксен стабилизировался. Мы должны были праздновать нашу первую победу в крупном турнире, но вместо этого мы просидели до четырех утра, обсуждая случившееся на поле» — поделился Похьянпало. И правда, победу никто особо не отмечал.

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Как отреагировали другие футболисты?

Матч между Бельгией и Россией, запланированный на субботу вечером, решили не отменять, как только выяснилось, что Эриксен находится в стабильном состоянии. В состав сборной Бельгии входят два давних товарища Кристиана по команде из Аякса и Тоттенхэма — Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген, а также бывший игрок Тоттенхэма Насер Чадли и нынешний товарищ Эриксена по Интеру Ромелу Лукаку.

После своих двух голов России, Лукаку сказал: «Мне было трудно играть сегодня, потому что я думал о Кристиане. Я надеюсь, что он здоров, и посвящаю ему этот матч. Я много плакал (после того, как мы увидели, что произошло). Мне было страшно, ведь полтора года мы вместе работали, я проводил с ним больше времени, чем со своей семьёй. Я думал о его девушке, двух детях и его семье».

Лукаку открыл счет в матче против России, подбежал к камере и крикнул: «Я люблю тебя, Крис».

Текст: meta.ua/sport/