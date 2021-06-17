ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала Эшли Янга

«Астон Вилла» официально сообщила о подписании на правх свободного агента Эшли Янга. Контракт с 35-летним хавбеком рассчитан на один год.

Для Янга это возвращение в «Астон Виллу» спустя 10 лет. Он уже выступал за клуб в 2007-2011 годах.

Последние полтора года Янг провел в «Интере», с которым стал чемпионом Италии. В прошлом сезоне на счету Янга 1 гол и 4 ассиста в 34 матчах за «Интер» во всех турнирах.