ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала Эшли Янга

Экс-игрок «Интера» вернулся в свой бывший клуб

  • 17.06.2021 22:25
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ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала Эшли Янга
© ФК Астон Вилла. Эшли Янг

«Астон Вилла» официально сообщила о подписании на правх свободного агента Эшли Янга. Контракт с 35-летним хавбеком рассчитан на один год.

Для Янга это возвращение в «Астон Виллу» спустя 10 лет. Он уже выступал за клуб в 2007-2011 годах.

Последние полтора года Янг провел в «Интере», с которым стал чемпионом Италии. В прошлом сезоне на счету Янга 1 гол и 4 ассиста в 34 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Источник — ФК Астон Вилла

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