ВИДЕО. «Спонсоры, свяжитесь со мной». Ярмоленко потроллил Роналду

Лидер сборной Украины пошутил на пресс-конференции

  • 17.06.2021 20:20
  • 1629 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. «Спонсоры, свяжитесь со мной». Ярмоленко потроллил Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Ярмоленко, который был признан лучшим игроком матча с Северной Македонией (победа 2:1), пришел на послематчевую пресс-конференцию в отличном настроении. Он решил не поддерживать выступление Криштиану Роналду против «Coca-Cola», и наоборот поддержал спонсоров Евро-2020:

«А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки «Coca Cola» – я поставлю «Coca Cola», поставлю «Heineken». Свяжитесь со мной», - сказал Ярмоленко.

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Источник — Twitter

(13 голосов)

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Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 17.06.2021 21:38
    -1
    ему конечно до Роналду как то Пекина пешком, но весело пошутил
    Ссылка
    dunamo-fan
    online
      dunamo-fan, 17.06.2021 21:34
    +2
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 17.06.2021 21:24
    +3
    Пхахаха
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 17.06.2021 21:22
    +2
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 17.06.2021 21:22
    +4
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 17.06.2021 21:22
    +5
    Красава!!!
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 17.06.2021 21:22
    +5
    Красава!!!
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 17.06.2021 21:22
    +4
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 17.06.2021 21:24
    +3
    Пхахаха
    Ссылка
    dunamo-fan
    online
      dunamo-fan, 17.06.2021 21:34
    +2
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 17.06.2021 21:22
    +2
    Ссылка
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