ВИДЕО. «Спонсоры, свяжитесь со мной». Ярмоленко потроллил Роналду

Андрей Ярмоленко, который был признан лучшим игроком матча с Северной Македонией (победа 2:1), пришел на послематчевую пресс-конференцию в отличном настроении. Он решил не поддерживать выступление Криштиану Роналду против «Coca-Cola», и наоборот поддержал спонсоров Евро-2020:

«А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки «Coca Cola» – я поставлю «Coca Cola», поставлю «Heineken». Свяжитесь со мной», - сказал Ярмоленко.