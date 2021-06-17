ВИДЕО. «Спонсоры, свяжитесь со мной». Ярмоленко потроллил Роналду

Андрей Ярмоленко, который был признан лучшим игроком матча с Северной Македонией (победа 2:1), пришел на послематчевую пресс-конференцию в отличном настроении. Он решил не поддерживать выступление Криштиану Роналду против «Coca-Cola», и наоборот поддержал спонсоров Евро-2020:
«А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки «Coca Cola» – я поставлю «Coca Cola», поставлю «Heineken». Свяжитесь со мной», - сказал Ярмоленко.
😂 Андрей Ярмоленко пошел против Криштиану Роналду и остальных! #EURO2020— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 17, 2021
📹 UEFA pic.twitter.com/DsnJdvXyY0
Источник — Twitter
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