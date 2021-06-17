Юссуф Поульсен стал автором одного из самых быстрых голов в истории Евро

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен стал автором самого быстрого гола Евро-2020. Счет в матче с Бельгией он открыл на 100-й секунде от начала игры. В финальных турнирах чемпионатов Европы меньше времени на взятие ворот понадобилось только россиянину Дмитрию Кириченко во встрече с греками на ЧЕ-2004.

Самые быстрые голы в финальных турнирах чемпионатов Европы: