Юссуф Поульсен стал автором одного из самых быстрых голов в истории Евро

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен стал автором самого быстрого гола Евро-2020. Счет в матче с Бельгией он открыл на 100-й секунде от начала игры. В финальных турнирах чемпионатов Европы меньше времени на взятие ворот понадобилось только россиянину Дмитрию Кириченко во встрече с греками на ЧЕ-2004.
Самые быстрые голы в финальных турнирах чемпионатов Европы:
|
Время
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1’07’’
|
Дмитрий КИРИЧЕНКО
|
Россия
|
20.06.2004
|
ГТ
|
Греция
|
2:1
|
1’40’’
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
30.06.2016
|
1/4
|
Португалия
|
1:1, п. 3:5
|
1’40’’
|
Юссуф ПОУЛЬСЕН
|
Дания
|
16.06.2020
|
ГТ
|
Бельгия
|
|
2’00’’
|
Роберт БРЭЙДИ
|
Ирландия
|
26.06.2016
|
1/8
|
Франция
|
1:2
|
2’07’’
|
Сергей АЛЕЙНИКОВ
|
СССР
|
18.06.1988
|
ГТ
|
Англия
|
3:1
|
2’14’’
|
Алан ШИРЕР
|
Англия
|
26.06.1996
|
1/2
|
Германия
|
1:1, п. 5:6
|
2’14’’
|
Петр ИРАЧЕК
|
Чехия
|
12.06.2012
|
ГТ
|
Греция
|
2:1
|
2’25’’
|
Майкл ОУЭН
|
Англия
|
24.06.2004
|
1/4
|
Португалия
|
2:2, п. 5:6
|
2’29’’
|
Христо СТОИЧКОВ
|
Болгария
|
13.06.1996
|
ГТ
|
Румыния
|
1:0
|
2’38’’
|
Марио МАНДЖУКИЧ
|
Хорватия
|
10.06.2012
|
ГТ
|
Ирландия
|
3:1
|
2’41’’
|
Пол СКОУЛЗ
|
Англия
|
12.06.2000
|
ГТ
|
Португалия
|
2:3
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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