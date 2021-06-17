Юссуф Поульсен стал автором одного из самых быстрых голов в истории Евро

Счет в матче с Бельгией форвард датчан открыл на 100-й секунде от начала игры

  • 17.06.2021 20:10
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Юссуф Поульсен стал автором одного из самых быстрых голов в истории Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен стал автором самого быстрого гола Евро-2020. Счет в матче с Бельгией он открыл на 100-й секунде от начала игры. В финальных турнирах чемпионатов Европы меньше времени на взятие ворот понадобилось только россиянину Дмитрию Кириченко во встрече с греками на ЧЕ-2004.

Самые быстрые голы в финальных турнирах чемпионатов Европы:

Время

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

1’07’’

Дмитрий КИРИЧЕНКО

Россия

20.06.2004

ГТ

Греция

2:1

1’40’’

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

30.06.2016

1/4

Португалия

1:1, п. 3:5

1’40’’

Юссуф ПОУЛЬСЕН

Дания

16.06.2020

ГТ

Бельгия

 

2’00’’

Роберт БРЭЙДИ

Ирландия

26.06.2016

1/8

Франция

1:2

2’07’’

Сергей АЛЕЙНИКОВ

СССР

18.06.1988

ГТ

Англия

3:1

2’14’’

Алан ШИРЕР

Англия

26.06.1996

1/2

Германия

1:1, п. 5:6

2’14’’

Петр ИРАЧЕК

Чехия

12.06.2012

ГТ

Греция

2:1

2’25’’

Майкл ОУЭН

Англия

24.06.2004

1/4

Португалия

2:2, п. 5:6

2’29’’

Христо СТОИЧКОВ

Болгария

13.06.1996

ГТ

Румыния

1:0

2’38’’

Марио МАНДЖУКИЧ

Хорватия

10.06.2012

ГТ

Ирландия

3:1

2’41’’

Пол СКОУЛЗ

Англия

12.06.2000

ГТ

Португалия

2:3
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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