Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мы завоевали эту победу вместе»

31-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) в рамках группового этапа Евро-2020.
«Поздравляю всех нас с победой.
Мы завоевали ее вместе с вашей сумасшедшей поддержкой.
Двигаемся дальше!», — написал Тарас после матча.
Степаненко вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.
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Источник — Instagram
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