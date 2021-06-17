Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мы завоевали эту победу вместе»

31-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) в рамках группового этапа Евро-2020.

«Поздравляю всех нас с победой.

Мы завоевали ее вместе с вашей сумасшедшей поддержкой.

Двигаемся дальше!», — написал Тарас после матча.

Степаненко вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.