Георгий Бущан стал 7-м вратарем сборной Украины, парировавшим пенальти

Голкиперы нашей команды выиграли 11 пенальтийских дуэлей

  • 17.06.2021 19:13
  • 2048 просмотров
  • 2 комментария
Георгий Бущан стал 7-м вратарем сборной Украины, парировавшим пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Бущан стал 7-м вратарем сборной Украины, парировавшим пенальти. Всего за историю наши вратари выиграли 11 пенальтийских дуэлей: 5 - в чемпионатах Европы, 3 - в товарищеских матчах, 2 - в чемпионатах мира и 1 - на международном турнире. В трех поединках один на один отличились Андрей Пятов и Александр Шовковский.

11 пенальтийских дуэлей, выигранных вратарями сборной Украины

 

Дата

Ранг

Вратарь

Соперник

Кто бил

Мин.

При

счете

Счет

матча

1.

26.08.1992

ТМ

Александр ПОМАЗУН

Венгрия (г)

Фишер

12'

0:0

1:2

2.

12.10.1994

ЧЕо

Дмитрий ТЯПУШКИН

Словения (д)

Удович

60'

0:0

0:0

3.

02.09.2000

ЧМо

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

Польша (д)

Юсковяк

57'

1:3

1:3

4.

17.05.2002

МТ

Александр ШОВКОВСКИЙ

Югославия (н)

Ковачевич*

56'

1:0

2:0

5.

11.06.2003

ЧЕо

Александр ШОВКОВСКИЙ

Греция (г)

Яннакопулос

16'

0:0

0:1

6.

10.09.2003

ЧЕо

Александр ШОВКОВСКИЙ

Испания (г)

Торрес

54'

0:0

1:2

7.

11.10.2011

ТМ

Александр РЫБКА

Эстония (г)

Васильев

83'

2:0

2:0

8.

16.10.2012

ЧМо

Андрей ПЯТОВ

Черногория (д)

Йоветич

80'

0:1

0:1

9.

06.02.2013

ТМ

Андрей ПЯТОВ

Норвегия (н)

Эльюнусси

87'

2:0

2:0

10.

12.10.2015

ЧЕо

Андрей ПЯТОВ

Испания (д)

Фабрегас

25'

0:1

0:1

11.

17.06.2021

ЧЕф

Георгий БУЩАН

Сев. Македония (н)

Алиоски

57'

2:0

2:1

* мимо.

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    tsidyi
    online
      tsidyi, 17.06.2021 19:27
    +3
    1/8 роти Швейцарії на ЧМ2006 чому не відображена в таблиці/переліку?
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 17.06.2021 19:19
    -6
    Що він там парирував.
    Ссылка
    tsidyi
    online
      tsidyi, 17.06.2021 19:27
    +3
    1/8 роти Швейцарії на ЧМ2006 чому не відображена в таблиці/переліку?
    Ссылка
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