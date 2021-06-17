Георгий Бущан стал 7-м вратарем сборной Украины, парировавшим пенальти. Всего за историю наши вратари выиграли 11 пенальтийских дуэлей: 5 - в чемпионатах Европы, 3 - в товарищеских матчах, 2 - в чемпионатах мира и 1 - на международном турнире. В трех поединках один на один отличились Андрей Пятов и Александр Шовковский.
11 пенальтийских дуэлей, выигранных вратарями сборной Украины
|
|
Дата
|
Ранг
|
Вратарь
|
Соперник
|
Кто бил
|
Мин.
|
При
счете
|
Счет
матча
|
1.
|
26.08.1992
|
ТМ
|
Александр ПОМАЗУН
|
Венгрия (г)
|
Фишер
|
12'
|
0:0
|
1:2
|
2.
|
12.10.1994
|
ЧЕо
|
Дмитрий ТЯПУШКИН
|
Словения (д)
|
Удович
|
60'
|
0:0
|
0:0
|
3.
|
02.09.2000
|
ЧМо
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
Польша (д)
|
Юсковяк
|
57'
|
1:3
|
1:3
|
4.
|
17.05.2002
|
МТ
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Югославия (н)
|
Ковачевич*
|
56'
|
1:0
|
2:0
|
5.
|
11.06.2003
|
ЧЕо
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Греция (г)
|
Яннакопулос
|
16'
|
0:0
|
0:1
|
6.
|
10.09.2003
|
ЧЕо
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Испания (г)
|
Торрес
|
54'
|
0:0
|
1:2
|
7.
|
11.10.2011
|
ТМ
|
Александр РЫБКА
|
Эстония (г)
|
Васильев
|
83'
|
2:0
|
2:0
|
8.
|
16.10.2012
|
ЧМо
|
Андрей ПЯТОВ
|
Черногория (д)
|
Йоветич
|
80'
|
0:1
|
0:1
|
9.
|
06.02.2013
|
ТМ
|
Андрей ПЯТОВ
|
Норвегия (н)
|
Эльюнусси
|
87'
|
2:0
|
2:0
|
10.
|
12.10.2015
|
ЧЕо
|
Андрей ПЯТОВ
|
Испания (д)
|
Фабрегас
|
25'
|
0:1
|
0:1
|
11.
|
17.06.2021
|
ЧЕф
|
Георгий БУЩАН
|
Сев. Македония (н)
|
Алиоски
|
57'
|
2:0
|
2:1
* мимо.
ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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