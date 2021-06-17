Георгий Бущан стал 7-м вратарем сборной Украины, парировавшим пенальти. Всего за историю наши вратари выиграли 11 пенальтийских дуэлей: 5 - в чемпионатах Европы, 3 - в товарищеских матчах, 2 - в чемпионатах мира и 1 - на международном турнире. В трех поединках один на один отличились Андрей Пятов и Александр Шовковский.

11 пенальтийских дуэлей, выигранных вратарями сборной Украины

Дата Ранг Вратарь Соперник Кто бил Мин. При счете Счет матча 1. 26.08.1992 ТМ Александр ПОМАЗУН Венгрия (г) Фишер 12' 0:0 1:2 2. 12.10.1994 ЧЕо Дмитрий ТЯПУШКИН Словения (д) Удович 60' 0:0 0:0 3. 02.09.2000 ЧМо Вячеслав КЕРНОЗЕНКО Польша (д) Юсковяк 57' 1:3 1:3 4. 17.05.2002 МТ Александр ШОВКОВСКИЙ Югославия (н) Ковачевич* 56' 1:0 2:0 5. 11.06.2003 ЧЕо Александр ШОВКОВСКИЙ Греция (г) Яннакопулос 16' 0:0 0:1 6. 10.09.2003 ЧЕо Александр ШОВКОВСКИЙ Испания (г) Торрес 54' 0:0 1:2 7. 11.10.2011 ТМ Александр РЫБКА Эстония (г) Васильев 83' 2:0 2:0 8. 16.10.2012 ЧМо Андрей ПЯТОВ Черногория (д) Йоветич 80' 0:1 0:1 9. 06.02.2013 ТМ Андрей ПЯТОВ Норвегия (н) Эльюнусси 87' 2:0 2:0 10. 12.10.2015 ЧЕо Андрей ПЯТОВ Испания (д) Фабрегас 25' 0:1 0:1 11. 17.06.2021 ЧЕф Георгий БУЩАН Сев. Македония (н) Алиоски 57' 2:0 2:1

* мимо.

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.