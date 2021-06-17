Ноттингем. Снигур проиграла во втором круге турнира ITF

Украинская теннисистка Дарья Снигур проиграла во втором круге турнира ITF в британском Ноттингеме.
Второй круг
Дарья Снигур (Украина, Q) – Ван Сиюй (Китай) – 6:7(5), 3:6
Напомним, Снигур выиграла два матча квалификации, а в первом круге обыграла соотечественницу Ангелину Калинину. Для 19-летней киевлянки это первый профессиональный турнир на траве.
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Источник — Большой теннис Украины
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