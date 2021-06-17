Альбин ЭКДАЛЬ: «Словаки отойдут назад и окопаются глубоко на своей половин»

Футболист сборной Швеции поделился ожиданиями от поединка Евро-2020

  • 17.06.2021 17:51
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Альбин ЭКДАЛЬ: «Словаки отойдут назад и окопаются глубоко на своей половин»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Швеции Альбин Экдаль поделился ожиданиями от поединка против национальной команды Словакии на Евро-2020.

«Против Словакии мы должны намного чаще владеть мячом. И, получая его, предпринимать больше активных действий. Но в то же время показываю ту же игру в обороне, что и против Испании.

Словаки отойдут назад и окопаются глубоко на своей половине. Но будут готовы к тому, чтобы очень быстро переходить в контратаки. У них есть хорошие футболисты, которые очень опасны в обыгрыше один в один», — считает Экдаль.

Матч Швеция — Словакия состоится в пятницу, 18 июня, в 16:00.

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Источник — УЕФА

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