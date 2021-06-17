Мемфис ДЕПАЙ: «Нужно присматривать за лидерами Австрии»

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай поделился ожиданиями от поединка против сборной Австрии на Евро-2020.
«Ожидаю, что будем владеть мячом. Конечно, надо присматривать за их лидерами. Это трудолюбивая и амбициозная команда. Впрочем, мы будем контролировать ход матча. Уверен в этом. Когда мы сосредоточены на игре, мы делаем свое дело», — считает Депай.
Матч Нидерланды — Австрия состоится в четверг, 17 июня, в 22:00 по киевскому времени.
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Источник — УЕФА
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