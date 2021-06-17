Артем ФРАНКОВ: «Связка Ярмоленко-Яремчук — это сила и мощь!»

Специалист поделился впечатлениями о первом тайме матча Украина — Северная Македония

  • 17.06.2021 16:57
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Артем ФРАНКОВ: «Связка Ярмоленко-Яремчук — это сила и мощь!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о первом тайме поединка Евро-2020 Украина — Северная Македония, который завершился со счетом 2:0 в пользу «сине-желтых». Забитыми мячами отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

«И вот вам разница в толкованиях: Крыховяк за такое с меньшими последствиями получил карточку; персонаж, едва не сломавший Ярмолу, типа ни в чем не виноват, случайно мимо пробегал.

Все по делу, так и должно быть. Связка Ярмоленко-Яремчук — это сила, это мощь! Ярмо Яремы...

И судья какой-то аргентинский... Я написал после Миколенко, а не после Шапаренко», — написал Франков.

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Источник — Telegram

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