Давид АЛАБА: «Нам будет не проще, чем в первом матче»

Австрийский футболист поделился ожиданиями от поединка с Нидерландами

  • 17.06.2021 16:39
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Давид АЛАБА: «Нам будет не проще, чем в первом матче»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист сборной Австрии Давид Алаба поделился ожиданиями от группового поединка Евро-2020 против национальной команды Нидерландов.

«Мы знаем, что нам будет ничуть не проще, чем в первом матче, но надо оставаться верным плану и отдать все силы ради победы. Нидерланды — сильная команда с индивидуально сильными футболистами топ-класса. Мы их тщательно изучили, но хотим играть исходя из своих сильных качеств», — считает Алаба.

Матч Нидерланды — Австрия состоится в четверг, 17 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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