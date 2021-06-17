Давид АЛАБА: «Нам будет не проще, чем в первом матче»

Футболист сборной Австрии Давид Алаба поделился ожиданиями от группового поединка Евро-2020 против национальной команды Нидерландов.

«Мы знаем, что нам будет ничуть не проще, чем в первом матче, но надо оставаться верным плану и отдать все силы ради победы. Нидерланды — сильная команда с индивидуально сильными футболистами топ-класса. Мы их тщательно изучили, но хотим играть исходя из своих сильных качеств», — считает Алаба.

Матч Нидерланды — Австрия состоится в четверг, 17 июня, в 22:00 по киевскому времени.