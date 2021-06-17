Олимпик расстался с литовским полузащитником

Контракт 24-летнего литовского полузащитника донецкого «Олимпика» Даниэля Романовского с клубом расторгнут по согласию сторон.
Романовский присоединился к донецкой команде в январе 2020 года. За полтора сезона в «Олимпике» полузащитник принял участие в 21 матче, сумев отличиться одним забитым голом и отдать один ассист.
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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