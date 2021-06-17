Тренер Бельгии: «Де Брюйне здоров и готов играть»

Роберто Мартинес – о состоянии подопечного, получившего травму накануне Евро-2020

  • 17.06.2021 16:20
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Тренер Бельгии: «Де Брюйне здоров и готов играть»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии Кевина де Брюйне, получившего травму накануне Евро-2020.

«С де Брюйне все просто: он здоров и готов играть. Вопрос в том, сколько он сможет провести на поле. Я доволен темпами его восстановления. То же касается Акселя Витселя. Мы хотим подойти к следующим двум матчам в оптимальном составе», - сказал Мартинес.

Сегодня, 17 июня, сборная Бельгии сыграет с Данией в рамках второго тура группового раунда Евро-2020. Начало в 19:00.

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Источник — УЕФА

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