Тренер Бельгии: «Де Брюйне здоров и готов играть»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии Кевина де Брюйне, получившего травму накануне Евро-2020.

«С де Брюйне все просто: он здоров и готов играть. Вопрос в том, сколько он сможет провести на поле. Я доволен темпами его восстановления. То же касается Акселя Витселя. Мы хотим подойти к следующим двум матчам в оптимальном составе», - сказал Мартинес.

Сегодня, 17 июня, сборная Бельгии сыграет с Данией в рамках второго тура группового раунда Евро-2020. Начало в 19:00.