Сергей КОВАЛЕЦ: «На одной ноге украинцам Северную Македонию не обыграть»

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Ковалец рассказал, кому он отдает предпочтение в сегодняшнем поединке финальной части чемпионата Европы между Украиной и Северной Македонией.

«Уже давно в Европе нет сборных, которые можно обыграть, образно говоря, на одной ноге. Тем более, когда речь идет о финальной части континентального футбольного форума. И все же, не умаляя заслуг северомакедонцев, которые также пробились в финальную часть, класс игроков национальной сборной Украины, повыше.

Также важно, что наши ребята посыграннее и это должно стать весомым подспорьем в достижении победного результата.

Не думаю, что рулевой Андрей Шевченко по сравнению со стартовым матчем – с нидерландцами станет менять тактическую схему. В кадровом вопросе нет определенности разве что с тем, кто именно сыграет на левом фланге полузащиты.

Первый поединок северомакедонцев с австрийцами показал, что стоило сопернику во втором тайме взять на вооружение прессинг, как у нашего сегодняшнего соперника сразу начали возникать проблемы. Вот почему желательно подавить активностью балканцев уже с первых минут, а в идеале - забить быстрый гол. Верю, что у наших ребят все получится».

Напомним, что поединок финальной стадии чемпионата Европы Украина - Северная Mакедония начнется в 16:00 в Бухаресте.