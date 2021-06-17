Сергей КОВАЛЕЦ: «На одной ноге украинцам Северную Македонию не обыграть»

Специалист – о предстоящем матче команды Андрея Шевченко

  • 17.06.2021 15:59
  • 571 просмотр
  • 0 комментариев
Сергей КОВАЛЕЦ: «На одной ноге украинцам Северную Македонию не обыграть»
© УАФ

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Ковалец рассказал, кому он отдает предпочтение в сегодняшнем поединке финальной части чемпионата Европы между Украиной и Северной Македонией.

«Уже давно в Европе нет сборных, которые можно обыграть, образно говоря, на одной ноге. Тем более, когда речь идет о финальной части континентального футбольного форума. И все же, не умаляя заслуг северомакедонцев, которые также пробились в финальную часть, класс игроков национальной сборной Украины, повыше.

Также важно, что наши ребята посыграннее и это должно стать весомым подспорьем в достижении победного результата.

Не думаю, что рулевой Андрей Шевченко по сравнению со стартовым матчем – с нидерландцами станет менять тактическую схему. В кадровом вопросе нет определенности разве что с тем, кто именно сыграет на левом фланге полузащиты.

Первый поединок северомакедонцев с австрийцами показал, что стоило сопернику во втором тайме взять на вооружение прессинг, как у нашего сегодняшнего соперника сразу начали возникать проблемы. Вот почему желательно подавить активностью балканцев уже с первых минут, а в идеале - забить быстрый гол. Верю, что у наших ребят все получится».

Напомним, что поединок финальной стадии чемпионата Европы Украина - Северная Mакедония начнется в 16:00 в Бухаресте.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности