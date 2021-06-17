ВИДЕО. «Червона рута» в Бухаресте: украинские фаны перекричали македонцев

Сегодня, 17 июня, в Бухаресте состоится матч группового раунда Евро-2020 между национальными сборными Украины и Северной Македонии.
Накануне поединка украинские болельщики спели песню «Червона рута».
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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