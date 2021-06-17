Сергей ЯЩЕНКО: «Сборная Украины всегда была сильна командой»

Известный в прошлом футболист «Шахтера» Сергей Ященко рассказал, что может помочь национальной сборной Украины победить Северную Македонию в поединке финальной части чемпионата Европы.
«На мой взгляд, чрезмерное волнение сказалось на действиях подопечных Андрея Шевченко в стартовом матче с нидерландцами, что приводило к индивидуальным ошибкам, повлиявшим на итог. Надеюсь, что все уже было проанализировано, выводы сделаны, и сегодня наши ребята сыграют с максимальной ответственностью, что поможет им добиться нужного результата.
И, по большому счету, не очень важно будут наши действовать в позиционном наступлении, или от обороны. Главное, сколько футболистов будет на завершающей стадии, и насколько острыми будут их комбинации.
И на еще один важный момент хотелось бы обратить внимание. Сборная Украины всегда была сильна командой. Хочется верить, что сегодня благодаря сплоченности, бойцовскому характеру нашим удастся склонить чаши весов в свою сторону», — считает Ященко.
Поединок финальной стадии чемпионата Европы Украина — Северная Македония состоится в четверг, 17 июня, в 16:00 по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.