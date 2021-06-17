ОФИЦИАЛЬНО: Милан выкупил Томори у Челси

«Милан» воспользовался правом выкупа контракта 23-летнего центрального защитника лондонского «Челси» Фикайо Томори, который защищал цвета итальянского клуба на правах аренды.
Томори подписал контракт до июня 2025 года. Сумма сделки не называется. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €28 миллионов.
В минувшем сезоне Томори провел за «Милан» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол.
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Источник — ФК Милан
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