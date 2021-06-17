ОФИЦИАЛЬНО: Милан выкупил Томори у Челси

Футболист подписал с миланским клубом контракт до 2025 года

  • 17.06.2021 15:33
  • 324 просмотра
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Милан выкупил Томори у Челси
© ФК Милан. Фикайо Томори

«Милан» воспользовался правом выкупа контракта 23-летнего центрального защитника лондонского «Челси» Фикайо Томори, который защищал цвета итальянского клуба на правах аренды.

Томори подписал контракт до июня 2025 года. Сумма сделки не называется. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €28 миллионов.

В минувшем сезоне Томори провел за «Милан» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Милан

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности