ВИДЕО. Фанаты сборной Украины поют на улицах Бухареста

Многие украинские фанаты прибыли в Бухарест, чтобы поддержать сборную Украины в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Македонии.
Болельщики гуляют по городу и поют украинские песни.
Поединок Украина — Северная Македония состоится в четверг, 17 июня, в 16:00 по киевскому времени.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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