Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Бирмингеме

  • 17.06.2021 15:00
  • 919 просмотров
  • 5 комментариев
Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

17 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) продолжит борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
 
В матче второго круга украинка сразится против Дарьи Касаткиной из России. Ориентировочное время начала – 18:30 по Киеву.

Это будет третья очная встреча Костюк и Касаткиной. Первые две выиграла украинка.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.06.2021 15:51
    0
    sv_2000, 17.06.2021 15:40
    У Марты нет опыта на грунте
    -----------
    Имел в виду нет опыта на траве
    Тут дело в том что Марта очень плохо на траве играла. На других покрытиях я бы ни за что не сказал что Касаткина фаворит. Просто констатация факта, банально только за счет подачи Касаткина на голову сильней Бренгл будет, поэтому перспективы Костюк в этой игре очень туманны.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 17.06.2021 15:40
    0
    sv_2000, 17.06.2021 15:39
    А я видел обе игры Марты против нее и пару раз Касаткину против других соперниц.....
    Большущий недостаток в мощи компенсируется хитрым, довольно техничным теннисом. Она из тех, что крутит-вертит, ставит в неудобное положение соперниц.... Так вот 3 сета из четырех (хард, грунт), сыгранных между ними, Марта вынесла ее вперед ногами, один сет (на грунте) был довольно конкурентным, но Марта все равно закрыла достаточно уверенно...
    Поэтому я безмерно удивлен текущими букмекерскими котировками, по которым фаворит Касаткина Удивительно в эту Касаткину верят игроки.... У Марты нет опыта на грунте. Так у Касаткиной профильное покрытие грунт.... И вообще структур, конечно, надо бы посмотреть.... В общем, наверное, я что-то не догоняю)))
    У Марты нет опыта на грунте
    -----------
    Имел в виду нет опыта на траве
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 17.06.2021 15:39
    0
    KeniSan, 17.06.2021 15:28
    Не видел игру Касаткиной, но полагаю что с Мартой они на траве обе плохо играют. И все таки склоняюсь к тому что Дарья все же по опытнее будет и сможет забрать этот матч. Однако если Марта не будет делать глупых и ненужных ошибок, как с американкой, и должным образом сконцентрируется на игре, то сможет выиграть. Болею за Костюк конечно же, но пойму если проиграет)
    А я видел обе игры Марты против нее и пару раз Касаткину против других соперниц.....
    Большущий недостаток в мощи компенсируется хитрым, довольно техничным теннисом. Она из тех, что крутит-вертит, ставит в неудобное положение соперниц.... Так вот 3 сета из четырех (хард, грунт), сыгранных между ними, Марта вынесла ее вперед ногами, один сет (на грунте) был довольно конкурентным, но Марта все равно закрыла достаточно уверенно...
    Поэтому я безмерно удивлен текущими букмекерскими котировками, по которым фаворит Касаткина Удивительно в эту Касаткину верят игроки.... У Марты нет опыта на грунте. Так у Касаткиной профильное покрытие грунт.... И вообще структур, конечно, надо бы посмотреть.... В общем, наверное, я что-то не догоняю)))
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.06.2021 15:28
    0
    Не видел игру Касаткиной, но полагаю что с Мартой они на траве обе плохо играют. И все таки склоняюсь к тому что Дарья все же по опытнее будет и сможет забрать этот матч. Однако если Марта не будет делать глупых и ненужных ошибок, как с американкой, и должным образом сконцентрируется на игре, то сможет выиграть. Болею за Костюк конечно же, но пойму если проиграет)
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 17.06.2021 15:25
    +2
    Мартуся, очікуєм на перемогу, счасти.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 17.06.2021 15:25
    +2
    Мартуся, очікуєм на перемогу, счасти.
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.06.2021 15:51
    0
    sv_2000, 17.06.2021 15:40
    У Марты нет опыта на грунте
    -----------
    Имел в виду нет опыта на траве
    Тут дело в том что Марта очень плохо на траве играла. На других покрытиях я бы ни за что не сказал что Касаткина фаворит. Просто констатация факта, банально только за счет подачи Касаткина на голову сильней Бренгл будет, поэтому перспективы Костюк в этой игре очень туманны.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 17.06.2021 15:40
    0
    sv_2000, 17.06.2021 15:39
    А я видел обе игры Марты против нее и пару раз Касаткину против других соперниц.....
    Большущий недостаток в мощи компенсируется хитрым, довольно техничным теннисом. Она из тех, что крутит-вертит, ставит в неудобное положение соперниц.... Так вот 3 сета из четырех (хард, грунт), сыгранных между ними, Марта вынесла ее вперед ногами, один сет (на грунте) был довольно конкурентным, но Марта все равно закрыла достаточно уверенно...
    Поэтому я безмерно удивлен текущими букмекерскими котировками, по которым фаворит Касаткина Удивительно в эту Касаткину верят игроки.... У Марты нет опыта на грунте. Так у Касаткиной профильное покрытие грунт.... И вообще структур, конечно, надо бы посмотреть.... В общем, наверное, я что-то не догоняю)))
    У Марты нет опыта на грунте
    -----------
    Имел в виду нет опыта на траве
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 17.06.2021 15:39
    0
    KeniSan, 17.06.2021 15:28
    Не видел игру Касаткиной, но полагаю что с Мартой они на траве обе плохо играют. И все таки склоняюсь к тому что Дарья все же по опытнее будет и сможет забрать этот матч. Однако если Марта не будет делать глупых и ненужных ошибок, как с американкой, и должным образом сконцентрируется на игре, то сможет выиграть. Болею за Костюк конечно же, но пойму если проиграет)
    А я видел обе игры Марты против нее и пару раз Касаткину против других соперниц.....
    Большущий недостаток в мощи компенсируется хитрым, довольно техничным теннисом. Она из тех, что крутит-вертит, ставит в неудобное положение соперниц.... Так вот 3 сета из четырех (хард, грунт), сыгранных между ними, Марта вынесла ее вперед ногами, один сет (на грунте) был довольно конкурентным, но Марта все равно закрыла достаточно уверенно...
    Поэтому я безмерно удивлен текущими букмекерскими котировками, по которым фаворит Касаткина Удивительно в эту Касаткину верят игроки.... У Марты нет опыта на грунте. Так у Касаткиной профильное покрытие грунт.... И вообще структур, конечно, надо бы посмотреть.... В общем, наверное, я что-то не догоняю)))
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.06.2021 15:28
    0
    Не видел игру Касаткиной, но полагаю что с Мартой они на траве обе плохо играют. И все таки склоняюсь к тому что Дарья все же по опытнее будет и сможет забрать этот матч. Однако если Марта не будет делать глупых и ненужных ошибок, как с американкой, и должным образом сконцентрируется на игре, то сможет выиграть. Болею за Костюк конечно же, но пойму если проиграет)
    Ссылка
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