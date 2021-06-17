Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) продолжит борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В матче второго круга украинка сразится против Дарьи Касаткиной из России. Ориентировочное время начала – 18:30 по Киеву.
Это будет третья очная встреча Костюк и Касаткиной. Первые две выиграла украинка.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-----------
Имел в виду нет опыта на траве
Большущий недостаток в мощи компенсируется хитрым, довольно техничным теннисом. Она из тех, что крутит-вертит, ставит в неудобное положение соперниц.... Так вот 3 сета из четырех (хард, грунт), сыгранных между ними, Марта вынесла ее вперед ногами, один сет (на грунте) был довольно конкурентным, но Марта все равно закрыла достаточно уверенно...
Поэтому я безмерно удивлен текущими букмекерскими котировками, по которым фаворит Касаткина Удивительно в эту Касаткину верят игроки.... У Марты нет опыта на грунте. Так у Касаткиной профильное покрытие грунт.... И вообще структур, конечно, надо бы посмотреть.... В общем, наверное, я что-то не догоняю)))
-----------
Имел в виду нет опыта на траве
Большущий недостаток в мощи компенсируется хитрым, довольно техничным теннисом. Она из тех, что крутит-вертит, ставит в неудобное положение соперниц.... Так вот 3 сета из четырех (хард, грунт), сыгранных между ними, Марта вынесла ее вперед ногами, один сет (на грунте) был довольно конкурентным, но Марта все равно закрыла достаточно уверенно...
Поэтому я безмерно удивлен текущими букмекерскими котировками, по которым фаворит Касаткина Удивительно в эту Касаткину верят игроки.... У Марты нет опыта на грунте. Так у Касаткиной профильное покрытие грунт.... И вообще структур, конечно, надо бы посмотреть.... В общем, наверное, я что-то не догоняю)))
-----------
Имел в виду нет опыта на траве
Большущий недостаток в мощи компенсируется хитрым, довольно техничным теннисом. Она из тех, что крутит-вертит, ставит в неудобное положение соперниц.... Так вот 3 сета из четырех (хард, грунт), сыгранных между ними, Марта вынесла ее вперед ногами, один сет (на грунте) был довольно конкурентным, но Марта все равно закрыла достаточно уверенно...
Поэтому я безмерно удивлен текущими букмекерскими котировками, по которым фаворит Касаткина Удивительно в эту Касаткину верят игроки.... У Марты нет опыта на грунте. Так у Касаткиной профильное покрытие грунт.... И вообще структур, конечно, надо бы посмотреть.... В общем, наверное, я что-то не догоняю)))
-----------
Имел в виду нет опыта на траве
Большущий недостаток в мощи компенсируется хитрым, довольно техничным теннисом. Она из тех, что крутит-вертит, ставит в неудобное положение соперниц.... Так вот 3 сета из четырех (хард, грунт), сыгранных между ними, Марта вынесла ее вперед ногами, один сет (на грунте) был довольно конкурентным, но Марта все равно закрыла достаточно уверенно...
Поэтому я безмерно удивлен текущими букмекерскими котировками, по которым фаворит Касаткина Удивительно в эту Касаткину верят игроки.... У Марты нет опыта на грунте. Так у Касаткиной профильное покрытие грунт.... И вообще структур, конечно, надо бы посмотреть.... В общем, наверное, я что-то не догоняю)))
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.