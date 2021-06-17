Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) продолжит борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.



В матче второго круга украинка сразится против Дарьи Касаткиной из России. Ориентировочное время начала – 18:30 по Киеву.

Это будет третья очная встреча Костюк и Касаткиной. Первые две выиграла украинка.

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