Ключевой матч. Шевченко определил состав на игру против Северной Македонии

Сегодня в 16:00 стартует второй матч сборной Украины на Евро-2020. Соперником будет Северная Македония, которая проиграла стартовый поединок.
Наставник Андрей Шевченко вынужден обходиться без травмированного Александра Зубкова. Отметим возвращение в основу Тараса Степаненко, который пропустил первый матч.
А вот Виктор Цыганков с первых минут играть не готов и остался в запасе. Место в основе получил Николай Шапаренко. До матча сложно сказать, кто точно сыграет на левом фланге полузащиты.
Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Шапаренко, Яремчук
В запасе: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Тымчик, Сидорчук, Судаков, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Довбик
Северная Македония: Димитриевски, Николов, Алиоски, Муслиу, Д.Велкоски, С.Ристовски, Спировски, Адеми, Барди, Эльмас, Пандев
Источник — Sport.ua
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Не переживай , если слева не будет седого статиста - Мыкола спокойно справится со своими обязанностями
yaciya-17-iyunya.html
ljacija.html
А ты в другой раз что бы не быть смешным, перед тем как о чем то судить - постарайся хоть немножко изучить предмет суждения.
акация душно цветет.
Хорошая девочка Фання
на мусорке долго живет.
*
Не зря с озлобленьем соседи
уныло глядят из окна,
когда она роется в баке
с похмелия и с бодуна...
А ты в другой раз что бы не быть смешным, перед тем как о чем то судить - постарайся хоть немножко изучить предмет суждения.
Вы в самом деле думаете, что у самого молодого тренера Евро хватит духа не поставить в состав наших самых больших звёзд, а вместо выпустить Безуса???))
Вы в самом деле думаете, что у самого молодого тренера Евро хватит духа не поставить в состав наших самых больших звёзд, а вместо выпустить Безуса???))
Вы в самом деле думаете, что у самого молодого тренера Евро хватит духа не поставить в состав наших самых больших звёзд, а вместо выпустить Безуса???))
Удачи
А ты в другой раз что бы не быть смешным, перед тем как о чем то судить - постарайся хоть немножко изучить предмет суждения.
А вообще все трое будут стремится в центр и открывать левую бровку для Миколенко. А когда левый фланг будет проваливаться всех вышеперечисленных будут страховать Стёпа и Матвиенко
Не переживай , если слева не будет седого статиста - Мыкола спокойно справится со своими обязанностями
а Мыкола - лучший левый бек страны
Вы в самом деле думаете, что у самого молодого тренера Евро хватит духа не поставить в состав наших самых больших звёзд, а вместо выпустить Безуса???))
Удачи
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