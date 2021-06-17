Ключевой матч. Шевченко определил состав на игру против Северной Македонии

Сегодня в 16:00 стартует второй матч сборной Украины на Евро-2020. Соперником будет Северная Македония, которая проиграла стартовый поединок.

Наставник Андрей Шевченко вынужден обходиться без травмированного Александра Зубкова. Отметим возвращение в основу Тараса Степаненко, который пропустил первый матч.

А вот Виктор Цыганков с первых минут играть не готов и остался в запасе. Место в основе получил Николай Шапаренко. До матча сложно сказать, кто точно сыграет на левом фланге полузащиты.

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Шапаренко, Яремчук

В запасе: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Тымчик, Сидорчук, Судаков, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Довбик

Северная Македония: Димитриевски, Николов, Алиоски, Муслиу, Д.Велкоски, С.Ристовски, Спировски, Адеми, Барди, Эльмас, Пандев