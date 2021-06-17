Ключевой матч. Шевченко определил состав на игру против Северной Македонии

Цыганков остался в запасе

  • 17.06.2021 14:37
  • 13215 просмотров
  • 72 комментария
Ключевой матч. Шевченко определил состав на игру против Северной Македонии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в 16:00 стартует второй матч сборной Украины на Евро-2020. Соперником будет Северная Македония, которая проиграла стартовый поединок.

Наставник Андрей Шевченко вынужден обходиться без травмированного Александра Зубкова. Отметим возвращение в основу Тараса Степаненко, который пропустил первый матч.

А вот Виктор Цыганков с первых минут играть не готов и остался в запасе. Место в основе получил Николай Шапаренко. До матча сложно сказать, кто точно сыграет на левом фланге полузащиты.

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Шапаренко, Яремчук

В запасе: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Тымчик, Сидорчук, Судаков, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Довбик

Северная Македония: Димитриевски, Николов, Алиоски, Муслиу, Д.Велкоски, С.Ристовски, Спировски, Адеми, Барди, Эльмас, Пандев

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Источник — Sport.ua

(31 голос)

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Комментарии
    RUX
    online
      RUX, 17.06.2021 15:53
    0
    Tristan, 17.06.2021 15:49
    Люди добрые, скиньте,пожалуйста, если кто знает, ссылку на прямую трансляцию матча в интернете!Застрял на работе, есть только интернет, но ни трак Украина, ни Футбол 1 не показывает.
    http://livetv.sx/eventinfo/1075902_ukraine_north_macedonia/
    Ссылка
    Tristan
    online
      Tristan, 17.06.2021 15:53
    0
    xxxxxxxxxxxxххх, спасибо!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 17.06.2021 15:52
    0
    FunnyCat__, 17.06.2021 14:52
    Шо ты за бот с 10 аккаунтов скулящий про лучшего левого защитника страны ?
    Не переживай , если слева не будет седого статиста - Мыкола спокойно справится со своими обязанностями
    Думаешь Зина будет особо помогать? Скорее Степаненко будет туда смещаться. Как там у классика, а скажут что их было четверо))). Удачи нашим!
    Ссылка
    Tristan
    online
      Tristan, 17.06.2021 15:52
    0
    smart__Forever, спасибо большое!
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 17.06.2021 15:52
    0
    Tristan, 17.06.2021 15:49
    Люди добрые, скиньте,пожалуйста, если кто знает, ссылку на прямую трансляцию матча в интернете!Застрял на работе, есть только интернет, но ни трак Украина, ни Футбол 1 не показывает.
    https://myfootball.top/1125377-ukraina-severnaya-makedoniya-pryamaya-transl
    yaciya-17-iyunya.html
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 17.06.2021 15:51
    0
    Tristan, 17.06.2021 15:49
    Люди добрые, скиньте,пожалуйста, если кто знает, ссылку на прямую трансляцию матча в интернете!Застрял на работе, есть только интернет, но ни трак Украина, ни Футбол 1 не показывает.
    https://gooool.tv/online/102695-ukraina-makedonija-17-ijunja-prjamaja-trans
    ljacija.html
    Ссылка
    maneKen
    online
      maneKen, 17.06.2021 15:50
    0
    Состав боевой ! Ждем только победу, даже минимальную, но победу !
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 17.06.2021 15:50
    0
    Степаненко и Шапаренко в старте, норм.
    Ссылка
    Tristan
    online
      Tristan, 17.06.2021 15:49
    0
    Люди добрые, скиньте,пожалуйста, если кто знает, ссылку на прямую трансляцию матча в интернете!Застрял на работе, есть только интернет, но ни трак Украина, ни Футбол 1 не показывает.
    Ссылка
    Ser_ter
      Ser_ter, 17.06.2021 15:47
    -3
    grig, 17.06.2021 15:40
    Ты наверное просто не смотрел матч Голландия - Украина а судишь только по обзорам этого матча. А если бы смотрел матч, то знал бы, что Марлоса в самом начале матча выпустили на замену левым вингером и он полностью провалился. В результате его игры - Миколенко все время оказывался один против 2-3 голландцев, а сборная играла фактически вдесятером против 11 голландцев. Пришлось Марлоса менять назад. И как только Марлоса заменил Шапаренко - оказалось, что Миколенко очень даже класный защитник. Просто ни в одной комаде мира нет игрока, который смог бы в одиночку держать 2-3 голландцев на протяжении 90 минут.
    А ты в другой раз что бы не быть смешным, перед тем как о чем то судить - постарайся хоть немножко изучить предмет суждения.
    Мус🚓 рок,может ещё с финами Марлос виноват.Адвоката выкл для Миколенко и не позорься если ты слепой купи очки 🤭
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 17.06.2021 15:46
    0
    Віталій Дубенський, 17.06.2021 15:38
    Разрушителі-костоломи вони, а Безус в Генті успішно відпрацьовує від позиції центр захисника до центрального півзахисника. Креативності у розпасовці в центрі півзахисту йому не займати.
    Правильно, так у нас и так три игрока креативных, практически три плеймейкера в составе сразу- Зина, Малина, Шара. Шевченко считает что все они сильнее Безуса.
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 17.06.2021 15:45
    -3
    Вдоль маленьких домиков белых
    акация душно цветет.
    Хорошая девочка Фання
    на мусорке долго живет.
    *
    Не зря с озлобленьем соседи
    уныло глядят из окна,
    когда она роется в баке
    с похмелия и с бодуна...
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 17.06.2021 15:40
    +5
    Ser_ter, 17.06.2021 14:47
    Не так страшна Македония,как не уверенно играет в последних играх Миколенко за сборную
    Ты наверное просто не смотрел матч Голландия - Украина а судишь только по обзорам этого матча. А если бы смотрел матч, то знал бы, что Марлоса в самом начале матча выпустили на замену левым вингером и он полностью провалился. В результате его игры - Миколенко все время оказывался один против 2-3 голландцев, а сборная играла фактически вдесятером против 11 голландцев. Пришлось Марлоса менять назад. И как только Марлоса заменил Шапаренко - оказалось, что Миколенко очень даже класный защитник. Просто ни в одной комаде мира нет игрока, который смог бы в одиночку держать 2-3 голландцев на протяжении 90 минут.
    А ты в другой раз что бы не быть смешным, перед тем как о чем то судить - постарайся хоть немножко изучить предмет суждения.
    Ссылка
    Віталій Дубенський
      Віталій Дубенський, 17.06.2021 15:38
    0
    xxxxxxxxxxxxххх, 17.06.2021 15:31
    Степаненко и Сидорчук это опорники - разрушители. Безус к этой позиции не имеет никакого отношения. Его позиция как у Малиновского или Зинченко.
    Вы в самом деле думаете, что у самого молодого тренера Евро хватит духа не поставить в состав наших самых больших звёзд, а вместо выпустить Безуса???))
    Разрушителі-костоломи вони, а Безус в Генті успішно відпрацьовує від позиції центр захисника до центрального півзахисника. Креативності у розпасовці в центрі півзахисту йому не займати.
    Ссылка
    Віталій Дубенський
      Віталій Дубенський, 17.06.2021 15:35
    -1
    kadaad ., 17.06.2021 15:33
    Безусу нечего делать в сборной.
    Ну звичайно - і не шахтарське серце, і не динамівське.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 17.06.2021 15:34
    -1
    dd dent, 17.06.2021 15:28
    эт я знаю, а вот чего нет не понятно или игрок нормально пыливший последнее время в Бельгии то такэ?
    Чуть позже ответ писал по Безусу
    Ссылка
    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍
    online
      Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 17.06.2021 15:34
    -1
    Слава Украине!Мыколе Слава
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 17.06.2021 15:33
    -3
    xxxxxxxxxxxxххх, 17.06.2021 15:31
    Степаненко и Сидорчук это опорники - разрушители. Безус к этой позиции не имеет никакого отношения. Его позиция как у Малиновского или Зинченко.
    Вы в самом деле думаете, что у самого молодого тренера Евро хватит духа не поставить в состав наших самых больших звёзд, а вместо выпустить Безуса???))
    Безусу нечего делать в сборной.
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 17.06.2021 15:32
    -1
    Ось і дощ починається нічого не нагадує? 2 ТУР попереднє Євро і матч проти П.Ірландії.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 17.06.2021 15:31
    +2
    Віталій Дубенський, 17.06.2021 15:23
    Дуже дивне ставлення Шевченка до Безуса. Навіть на лаві запасних відсутній. При тому, що футболіст таку гру показував останнім часом. На позиції Степаненка чи Сидорчука він точно був би не гірший за них і з Яремчуком зіграний.
    Степаненко и Сидорчук это опорники - разрушители. Безус к этой позиции не имеет никакого отношения. Его позиция как у Малиновского или Зинченко.
    Вы в самом деле думаете, что у самого молодого тренера Евро хватит духа не поставить в состав наших самых больших звёзд, а вместо выпустить Безуса???))
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 17.06.2021 14:41
    +12
    Ser_ter, 17.06.2021 14:40
    Стёпа и шапа это радует,а выход Привознюка Миколенко это опасно😭
    Он 1 играл на всём фланге весь матч. Сегодня Миколенко будет на высоте!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.06.2021 14:50
    +8
    Ждём Цыганкова с замены
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.06.2021 14:46
    +7
    Отлично усилим во втором тайме сидором и циганом.
    Удачи
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 17.06.2021 14:42
    +6
    Алексей Ильин, 17.06.2021 14:39
    Яремчук слева, Шапаренко ложная 9ка, удачи!!!
    Зина слева, а Шапа на его место
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 17.06.2021 15:40
    +5
    Ser_ter, 17.06.2021 14:47
    Не так страшна Македония,как не уверенно играет в последних играх Миколенко за сборную
    Ты наверное просто не смотрел матч Голландия - Украина а судишь только по обзорам этого матча. А если бы смотрел матч, то знал бы, что Марлоса в самом начале матча выпустили на замену левым вингером и он полностью провалился. В результате его игры - Миколенко все время оказывался один против 2-3 голландцев, а сборная играла фактически вдесятером против 11 голландцев. Пришлось Марлоса менять назад. И как только Марлоса заменил Шапаренко - оказалось, что Миколенко очень даже класный защитник. Просто ни в одной комаде мира нет игрока, который смог бы в одиночку держать 2-3 голландцев на протяжении 90 минут.
    А ты в другой раз что бы не быть смешным, перед тем как о чем то судить - постарайся хоть немножко изучить предмет суждения.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 17.06.2021 15:00
    +5
    Виктор М, 17.06.2021 14:50
    Щось я не уявляю Малиновського зліва.
    Он там и не будет. Левее будет Зина, иногда смещаться Шара. Малина будет скорее правее в центре поля.
    А вообще все трое будут стремится в центр и открывать левую бровку для Миколенко. А когда левый фланг будет проваливаться всех вышеперечисленных будут страховать Стёпа и Матвиенко
    Ссылка
    kirya178
    online
      kirya178, 17.06.2021 14:59
    +5
    Ser_ter, 17.06.2021 14:40
    Стёпа и шапа это радует,а выход Привознюка Миколенко это опасно😭
    Откуда вы берётесь такие специалисты, все на Миколу собак спустили надо сказать спасибо Марлосу и Матвиенко которые вообще не помогали Миколенко, вот Ярмоленко возвращался и помогал Караеву
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 17.06.2021 14:52
    +5
    Ser_ter, 17.06.2021 14:47
    Не так страшна Македония,как не уверенно играет в последних играх Миколенко за сборную
    Шо ты за бот с 10 аккаунтов скулящий про лучшего левого защитника страны ?
    Не переживай , если слева не будет седого статиста - Мыкола спокойно справится со своими обязанностями
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 17.06.2021 14:50
    +4
    Цікавий склад, головне щоб ті від кого очікують екстра гри не підкачали, це Зіна і Малина пацани не викладються докінця
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 17.06.2021 14:46
    +4
    Супер, цей склад треба було і на Нідерланди. А Циганков суперсаб
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 17.06.2021 15:25
    +3
    Ser_ter, 17.06.2021 15:24
    Школота мус🚓рская,три привоза у Привознюка Миколенко в последних играх?а оценки ты в школе лучше хорошие получай 🤭
    три привода это у тебя - или сколько ты там сидел
    а Мыкола - лучший левый бек страны
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 17.06.2021 15:10
    +3
    pricolist, 17.06.2021 15:08
    Надеюсь Малиновский действительно будет слева в атаке, как в Аталанте.
    Малиновський в Аталанті зліва не грав. Він в Гасперіні грає або в цетрі, або справа
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 17.06.2021 15:31
    +2
    Віталій Дубенський, 17.06.2021 15:23
    Дуже дивне ставлення Шевченка до Безуса. Навіть на лаві запасних відсутній. При тому, що футболіст таку гру показував останнім часом. На позиції Степаненка чи Сидорчука він точно був би не гірший за них і з Яремчуком зіграний.
    Степаненко и Сидорчук это опорники - разрушители. Безус к этой позиции не имеет никакого отношения. Его позиция как у Малиновского или Зинченко.
    Вы в самом деле думаете, что у самого молодого тренера Евро хватит духа не поставить в состав наших самых больших звёзд, а вместо выпустить Безуса???))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.06.2021 15:29
    +2
    2 воротника в запасе ... зачем?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 17.06.2021 15:11
    +2
    Виктор М, 17.06.2021 14:50
    Щось я не уявляю Малиновського зліва.
    Думаю, что его там и не будет.
    Ссылка
    VadyaMetal
    online
      VadyaMetal, 17.06.2021 15:07
    +2
    Черкаськи мавпи, 17.06.2021 15:02
    Если привезёт это чудо,пусть на рынок привоз в Одессу сразу устраивается грузчиком.
    а если не привезет - устраивайся мавпой в любом зоопарке развлекать людей...
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 17.06.2021 15:06
    +2
    Игру могли бы также усилить Зубков, Безус и Буля. Но в принципе на лавке и без них есть игроки которые могут усилить игру, в кое то веки
    Ссылка
    VadyaMetal
    online
      VadyaMetal, 17.06.2021 15:01
    +2
    Думал после Нидердандов появится в основе Соболь. Он сейчас в хорошей форме. Может Шева его планирует выпустить на замену или держит на австрияк. В любом случае состав норм., вперед Украина!
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 17.06.2021 14:55
    +2
    Trasher311987, 17.06.2021 14:46
    Отлично усилим во втором тайме сидором и циганом.
    Удачи
    Хз как можно усилить игру сидором. Он когда с мячом, то рука тянется за корвалолом.
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 17.06.2021 14:45
    +2
    Главное чтоб Зина не бросал неуверенного миколенко
    Ссылка
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