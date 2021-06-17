ФОТО. Шахтер показал тренировочную форму от нового спонсора

С сезона 2021/22 «Шахтер» будет тренироваться и играть в форме от нового партнера - фирмы Puma.
Пока клуб показал только тренировочную экипировку, а презентация домашней и выездной формы состоится 15 июля.
Ранее «Шахтер» играл в экипировке от Nike.
Тренировочная форма «Шахтера».
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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