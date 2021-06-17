100 миллионов на стадион Вереса. Кабмин выделил средства

Клуб надеется вскоре играть в Ровно

  • 17.06.2021 13:53
  • 1572 просмотра
  • 4 комментария
100 миллионов на стадион Вереса. Кабмин выделил средства
© facebook.com/veres.club

Клуб УПЛ «Верес» сообщил, что Кабинет министров Украины выделил 100 миллионов гривен на стадион Авангард в городе Ровно.

Ранее руководство клуба рассчитывало, что реконструкция арены завершится зимой-весной 2022 года и команда конец сезона 2021/22 проведет в родном городе.

«Верес» на новый сезон в качестве домашней заявил арену в Луцке.

Команда Юрия Вирта выиграла чемпионат Первой лиги и готовится к УПЛ.
 

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Источник — ФК Верес

(4 голоса)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 17.06.2021 14:20
    0
    Что за убожество очередное с беговыми дорожками
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 17.06.2021 14:03
    +3
    Адм1ни -зм1н1ть назву!!! Це не стад1он вереса, а мун1ц1пальна(державна) установа
    Ссылка
    quiet
      quiet, 17.06.2021 14:00
    +3
    ну стадіон важливіший, більше ж нікому не потрібні державні кошти
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 17.06.2021 13:55
    +1
    Навіть при належному фінансування там ще роботи на 2-3 роки.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 17.06.2021 14:03
    +3
    Адм1ни -зм1н1ть назву!!! Це не стад1он вереса, а мун1ц1пальна(державна) установа
    Ссылка
    quiet
      quiet, 17.06.2021 14:00
    +3
    ну стадіон важливіший, більше ж нікому не потрібні державні кошти
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 17.06.2021 13:55
    +1
    Навіть при належному фінансування там ще роботи на 2-3 роки.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 17.06.2021 14:20
    0
    Что за убожество очередное с беговыми дорожками
    Ссылка
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