100 миллионов на стадион Вереса. Кабмин выделил средства

Клуб УПЛ «Верес» сообщил, что Кабинет министров Украины выделил 100 миллионов гривен на стадион Авангард в городе Ровно.
Ранее руководство клуба рассчитывало, что реконструкция арены завершится зимой-весной 2022 года и команда конец сезона 2021/22 проведет в родном городе.
«Верес» на новый сезон в качестве домашней заявил арену в Луцке.
Команда Юрия Вирта выиграла чемпионат Первой лиги и готовится к УПЛ.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Верес
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.