100 миллионов на стадион Вереса. Кабмин выделил средства

Клуб УПЛ «Верес» сообщил, что Кабинет министров Украины выделил 100 миллионов гривен на стадион Авангард в городе Ровно.

Ранее руководство клуба рассчитывало, что реконструкция арены завершится зимой-весной 2022 года и команда конец сезона 2021/22 проведет в родном городе.

«Верес» на новый сезон в качестве домашней заявил арену в Луцке.

Команда Юрия Вирта выиграла чемпионат Первой лиги и готовится к УПЛ.

