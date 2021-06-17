Виктор ВАЦКО: «Без Зубкова будет тяжело. Цыганков слева - это вариант»

Эксперт прокомментировал важнейший матч для сборной Украины

  • 17.06.2021 12:27
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Виктор ВАЦКО: «Без Зубкова будет тяжело. Цыганков слева - это вариант»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Виктор Вацко прокомментировал сегодняшний второй матч сборной Украины на Евро против Северной Македонии.

Из-за травмы игру пропустит левый полузащитник Александр Зубков.

«Тяжело спрогнозировать, кто сыграет левым вингером. Если состояние Цыганкова оптимальное для игры – это вариант. Сыграть в три центральных защитника – плохая идея. Но, судя по контрольным играм, мы будем играть в четыре защитника. Будет тяжело без активности Зубкова. Я не думаю, что Яремчук выйдет слева, а Беседин - центральным нападающим. Сборная Украины сыграет на своих сильных сторонах».

«Многое будет зависеть от Малиновского и Зинченко. Я не думаю, что Северная Македония закроется. Для них это тоже финал. Если мы проиграли фавориту группы, то Македония проиграла равному сопернику. Северная Македония создала проблемы сборной Австрии», - считает Вацко.

Матч стартует в 16:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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