Виктор ВАЦКО: «Без Зубкова будет тяжело. Цыганков слева - это вариант»

Журналист Виктор Вацко прокомментировал сегодняшний второй матч сборной Украины на Евро против Северной Македонии.

Из-за травмы игру пропустит левый полузащитник Александр Зубков.

«Тяжело спрогнозировать, кто сыграет левым вингером. Если состояние Цыганкова оптимальное для игры – это вариант. Сыграть в три центральных защитника – плохая идея. Но, судя по контрольным играм, мы будем играть в четыре защитника. Будет тяжело без активности Зубкова. Я не думаю, что Яремчук выйдет слева, а Беседин - центральным нападающим. Сборная Украины сыграет на своих сильных сторонах».

«Многое будет зависеть от Малиновского и Зинченко. Я не думаю, что Северная Македония закроется. Для них это тоже финал. Если мы проиграли фавориту группы, то Македония проиграла равному сопернику. Северная Македония создала проблемы сборной Австрии», - считает Вацко.

Матч стартует в 16:00.