Прогноз на матч Украина - Северная Македония. Шевченко обещает атаковать

От результата этого матча будет зависеть, кто продолжит борьбу за выход в плей-офф

  • 17.06.2021 11:45
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Прогноз на матч Украина - Северная Македония. Шевченко обещает атаковать

17 июня сборная Украины, официальным партнером которой является Parimatch, проведет второй матч группового этапа на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко на этот раз сыграет с Северной Македонией. Игра начнется в 16:00, а в 22:00 сыграют наши соседи по группе Нидерланды и Австрия.

Для наших соперников это первый чемпионат Европы. На чемпионат мира они, кстати, пока еще не выходили. С македонцами мы играли во время отбора на Евро-2016 и оба раза выиграли (1:0 дома и 2:0 на выезде). На первый взгляд, сборная не впечатляет. 62 место в рейтинге ФИФА (у нас 24), стоимость состава немного больше 60 миллионов евро по версии transfermarkt (у нас почти 200 евро). Но Северная Македония умеет удивлять. Весной этого года она на выезде обыграла Германию в отборе к ЧМ-2022 (2:1). Поэтому, легкого матча для сборной Украины не будет. Хотя, аналитики Parimatch верят в победу именно нашей команды и дают на это 58%.

От результата этого матча будет зависеть, кто продолжит борьбу за выход в плей-офф. Ведь в своей первой игре на Евро македонцы также уступили (1:3 с Австрией). Терять этой команде нечего, их выход болельщики и так считают большим достижением. Впрочем, навести шуму на чемпионате Европы футболисты явно попробуют.

Как уже заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, наши футболисты попытаются сыграть первым номером. А от соперника тренерский штаб ожидает острых контратакующих действий. Стоит отметить, что игроки сборной Украины хорошо знают, как за них болеют дома. В частности, они видели видео, как их поддерживали на «Олимпийском» во время матча с Нидерландами. И все, что им нужно сейчас, чтобы фанаты продолжали верить в команду и заряжали ее на победу.

 

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Источник — Sport.ua

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