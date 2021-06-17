ФОТО. Желтые против красных. Украина определила форму на матч Евро

Команду Андрея Шевченко ждет второй матч Евро-2020

  • 17.06.2021 11:30
  • 2474 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Желтые против красных. Украина определила форму на матч Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в 16:00 сборная Украины начнет второй матч на Евро-2020. Соперником будет Северная Македония, против которой команда сыграет в желтой форме.

Соперник выбрал красный комплект.

Украина стартовала на Евро с поражения от Нидерландов, а Северная Македония уступила Австрии.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    Макs7777___
      Макs7777___, 17.06.2021 12:01
    0
    только победа только команда номер 1 Украина
    Ссылка
    avadon78
    online
      avadon78, 17.06.2021 11:53
    +2
    На цій формі теж, толком, контурів не видно.
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 17.06.2021 11:46
    +1
    Жёлтые Воды - Красный Луч.
    Ссылка
    avadon78
    online
      avadon78, 17.06.2021 11:53
    +2
    На цій формі теж, толком, контурів не видно.
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 17.06.2021 11:46
    +1
    Жёлтые Воды - Красный Луч.
    Ссылка
    Макs7777___
      Макs7777___, 17.06.2021 12:01
    0
    только победа только команда номер 1 Украина
    Ссылка
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