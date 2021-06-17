ФОТО. Желтые против красных. Украина определила форму на матч Евро

Сегодня в 16:00 сборная Украины начнет второй матч на Евро-2020. Соперником будет Северная Македония, против которой команда сыграет в желтой форме.

Соперник выбрал красный комплект.

Украина стартовала на Евро с поражения от Нидерландов, а Северная Македония уступила Австрии.