ФОТО. Желтые против красных. Украина определила форму на матч Евро

Сегодня в 16:00 сборная Украины начнет второй матч на Евро-2020. Соперником будет Северная Македония, против которой команда сыграет в желтой форме.
Соперник выбрал красный комплект.
Украина стартовала на Евро с поражения от Нидерландов, а Северная Македония уступила Австрии.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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