Йовичевич о потенциальном новичке Днепра-1: «Джурасек - золотой пацан»

Тренер «Днепра-1» уверен, что команде нужно доукомплектоваться

  • 17.06.2021 11:11
  • 1873 просмотра
  • 1 комментарий
Йовичевич о потенциальном новичке Днепра-1: «Джурасек - золотой пацан»
© scdnipro1.com.ua

Тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал переход в команду Валерия Лучкевича, а также потенциального новичка Невена Джурасека, который уже тренируется с первым составом.

- Цели определятся после окончательной комплектации команды?

- Мы работаем над этим очень интенсивно. Это футбольный закон, футбольная жизнь: некоторые футболисты ушли, потому что получили предложения, от которых не могли отказаться. И мы не имеем права их за это осуждать. Можно только радоваться, что «Днепр-1» помогает футболистам расти и развиваться, что клубы из хороших европейских лиг интересуются ими. Следующим шагом, по моему мнению, должно быть, чтобы футболисты, которые вышли у нас на определенный уровень, оставались бы в клубе и достигали наших целей. Это один из процессов роста клуба. Работа не является бесполезной, поскольку дает имидж нашему клубу. Другие смотрят на нашу команду, нашу работу - и были положительные отзывы. Впрочем, повторюсь, хотелось бы, чтобы в конце концов игроки оставались в клубе и помогали достигать наших целей, связанных с еврокубками.

- Команда уже подписала Лучкевича, также приступил к тренировкам Джурасек. Как охарактеризуете этих игроков?

- Думаю, все прекрасно знают, что собой представляет Лучкевич. Лично я его хорошо знаю. Помню, как он играл за ФК «Днепр» в Лиге Европы, затем - в «Александрии». Знаю, как против него неприятно играть, какой у него характер - именно тот, который нужен нашей команде. Такие футболисты мне нравятся: неуступчивые, которые бьются с первой до последней минуты, имеют победный характер. Обожаю таких. Он может закрыть позицию Тейлора, который поехал в ПАОК, насколько я знаю.

Невена Джурасека я тренировал в первый год работы в дубле «Динамо» Загреб - кстати, вместе с Чуже. Он был одним из первых, кто ушел в аренду в высшую хорватскую лигу. Он уже имеет более 70 матчей на этом уровне. Если Чуже имеет 70 матчей в первой лиге, то он - в высшей. Джурасек хорошо работает с мячом, имеет победный характер, хорошую голову и является командным игроком. Он создаст конкуренцию и Ди Франко, и Пихальонку, и Когуту, поэтому даст большой плюс команде. И как Чуже, он - золотой пацан.

Мы еще не доукомплектованы. Нужно немного подождать, ведь есть футболисты, которые принадлежат другим клубам. Как, например, Дубинчак - есть шанс, чтобы он вернулся к нам. Он сыграл почти все матчи в основе и продемонстрировал, что является серьезным защитником, которого я очень уважаю. И таких случаев несколько.

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Источник — СК Днепр-1

(8 голосов)

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Комментарии
    0665826283
    online
      0665826283, 17.06.2021 11:54
    +4
    Бажаю успіхів Йовічевічу, справжньому украінському тренеру.
    Ссылка
    0665826283
    online
      0665826283, 17.06.2021 11:54
    +4
    Бажаю успіхів Йовічевічу, справжньому украінському тренеру.
    Ссылка
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