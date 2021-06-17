Цыганков в списке. Заявка Украины на матч с Северной Македонией

Виктор Цыганков готов выйти на важнейший поединок Евро-2020

  • 17.06.2021 10:11
  • 7981 просмотр
  • 2 комментария
Цыганков в списке. Заявка Украины на матч с Северной Македонией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в 16:00 сборная Украины проведет свой второй матч на Евро-2020. Соперником будет Северная Македония, которая в первой встрече уступила Австрии.

Украина проиграла Нидерландам.

В заявке на матч присутствует хавбек Виктор Цыганков, который пропустил встречу с Нидерландами. А вот Александр Зубков, получивший травму, восстановиться не успел.

Нет в заявке Дениса Попова, Романа Безуса и Александра Зубкова.

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19 Артем Беседин, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23 . Анатолий Трубин, 24 Александр Тымчик, 26. Артем Довбик.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 17.06.2021 11:03
    +1
    Знову Безуса не включили в заявку. Для чого було викликати тоді з відпустки? Некрасиво... Я б на місці Безуса більше не приїжджав у збірну Шеви
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 17.06.2021 10:52
    0
    і Ярмоленку, щоб набрати форму достатньо було 2 товарняка
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 17.06.2021 11:03
    +1
    Знову Безуса не включили в заявку. Для чого було викликати тоді з відпустки? Некрасиво... Я б на місці Безуса більше не приїжджав у збірну Шеви
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 17.06.2021 10:52
    0
    і Ярмоленку, щоб набрати форму достатньо було 2 товарняка
    Ссылка
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