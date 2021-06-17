Цыганков в списке. Заявка Украины на матч с Северной Македонией

Сегодня в 16:00 сборная Украины проведет свой второй матч на Евро-2020. Соперником будет Северная Македония, которая в первой встрече уступила Австрии.

Украина проиграла Нидерландам.

В заявке на матч присутствует хавбек Виктор Цыганков, который пропустил встречу с Нидерландами. А вот Александр Зубков, получивший травму, восстановиться не успел.

Нет в заявке Дениса Попова, Романа Безуса и Александра Зубкова.

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19 Артем Беседин, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23 . Анатолий Трубин, 24 Александр Тымчик, 26. Артем Довбик.