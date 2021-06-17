ВИДЕО. Молодые украинцы в номинации, ставим на Украину

1. Трубин и Забарный номинированы на премию Golden Boy
2. Наполи нацелился на Миколенко
3. У боя Усик - Джошуа может быть продолжение
4. Прогноз на матч Украина - Северная Македония
Эти и другие важные новости дня смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.