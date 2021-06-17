Три топ-клуба претендуют на Рамоса

Три клуба ведут борьбу за защитника Серхио Рамоса, который покидает «Реал» по окончанию контракта. О новом соглашении он не смог договориться.

Как сообщает AS, на 35-летнего футболиста претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

Отмечается, что фаворитом в гонке за Рамосом являются «горожане».

В сезоне 2020/21 Рамос из-за травмы провел всего 21 матч. В итоге защитник не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Рамос может вернуться в «Севилью». Защитник хочет получать 12 миллионов евро в год, но испанский клуб не готов платить такую зарплату.