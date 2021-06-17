Форвард Никополя продолжит карьеру в Скоруке

Нападающий «Никополя» Никита Жуков продолжит карьеру в «Скоруке» из Никопольского района.

Нынешним летом «Скорук» дебютирует в чемпионате Второй лиги, где Жуков поиграл ранее за «Таврию Симферополь» и «Никополь». В завершившемся сезоне 26-летний футболист с 5 голами стал лучшим бомбардиром никопольского клуба.

«Скорук» в чемпионате ААФУ занял 4-е место в своей группе. Для выхода в плей-офф команде Александра Степанова не хватило одного очка. Зимой в тренерский штаб клуба вошел Григорий Варжеленко, а начальником команды стал Максим Мирный. До этого оба не один год работали в «Никополе».

Ранее стало известно об уходе с поста главного тренера «Никополя» Сергея Воробья. Все идет к тому, что у руля команды его сменит экс-наставник молодежной команды «Днепра-1» Александр Поклонский.