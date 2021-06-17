Тренер сборной Северной Македонии: Мы должны действовать на полную мощность

Накануне матча второго тура группового раунда Евро-2020 Украина — Северная Македония, который начнется в 16:00 в Бухаресте на «Арене Националь», главный тренер нашего соперника Игорь Ангеловский пообщался со СМИ:

«Мы должны действовать на полную мощность, ведь мы выступаем на Евро. Только тогда мы сможем достичь хорошего для нас результата. Мы приехали на Евро, чтобы выйти в плей-офф. И у нас есть эти шансы. Мы не чувствуем давления, у нас есть мотивация, и мы будем играть только на победу», — отметил Ангеловский.