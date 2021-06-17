Тренер сборной Северной Македонии: Мы должны действовать на полную мощность

Специалист поделился ожиданиями от матча с Украиной

  • 17.06.2021 04:35
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Тренер сборной Северной Македонии: Мы должны действовать на полную мощность
© УАФ. Игорь Ангеловский

Накануне матча второго тура группового раунда Евро-2020 Украина — Северная Македония, который начнется в 16:00 в Бухаресте на «Арене Националь», главный тренер нашего соперника Игорь Ангеловский пообщался со СМИ:

«Мы должны действовать на полную мощность, ведь мы выступаем на Евро. Только тогда мы сможем достичь хорошего для нас результата. Мы приехали на Евро, чтобы выйти в плей-офф. И у нас есть эти шансы. Мы не чувствуем давления, у нас есть мотивация, и мы будем играть только на победу», — отметил Ангеловский.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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